Seçimden zaferle ayrılan Ali Koç: Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimden Ali Koç galip çıktı. Koç, seçim zaferinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KONGREDE DE GÖSTERDİK"

"Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldiği zaman coşkulu, yeri geldiği zaman gergin bir kongreyi daha tamamladık. 28 bin kongre üyemiz oy kullandı. Bu Fenerbahçe demokrasisi adına büyük bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Fenerbahçe büyüklüğünü kongrede de gösterdik.

"FENERBAHÇE ÇAĞI BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR"

Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor.

"KIRGINLIKLAR BİTSİN"

Başarılara doyacağımız, dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, hayran sayımızın artacağı, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarı elde edeceğimiz dönem inşallah başlamaktadır. Fenerbahçe adını duyunca rakiplerimiz irkilecek. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Bütün dünyaya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Herkesin bu çorbada tuzu olsun. Dostluk dizelerini artık sıkı sıkıya kenetleneceğiz. Kırgınlıklar bitsin! Düşünmeden, hesap kitap yapmadan 1 adım atana, 10 adım atacağımızdan şüpheniz olmasın.

"RİVA'DA SONUÇLARDAN MEMNUN OLMAYAN BİRİ VAR"

Riva'da bu akşam sonuçlardan memnun olmayan biri vardır. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun! Sesimizi değil, gücümüzü yükseltmek için ilerleyeceğiz.

"GÜCÜMÜZÜ YIKMAK İSTEDİĞİMİZ SİSTEME HARCAYALIM"

Sizden ilk ricam, hepimizin ilk vazifesi... Artık Fenerbahçe'yi, hocasını, sporcularını, başkanını, yönetimini sosyal medyada çerez halin getirmeyelim. Buradaki bütün gücümüzü rekabete, rakiplerimize, belden aşağı vuranlara ve yıkmak istediğimiz sisteme harcayalım.

"EN BÜYÜK FENERBAHÇE!"

Şimdi sen, ben değil; bizim için, Fenerbahçe için... Yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe. Yaşa Fenerbahçe! En büyük Fenerbahçe!"