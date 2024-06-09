Üye Girişi
Haberler

Seçimden zaferle ayrılan Ali Koç: Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seçimden zaferle ayrılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerde 3. dönemine başlayan Koç, "Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor" dedi.

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimden Ali Koç galip çıktı. Koç, seçim zaferinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KONGREDE DE GÖSTERDİK"

"Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldiği zaman coşkulu, yeri geldiği zaman gergin bir kongreyi daha tamamladık. 28 bin kongre üyemiz oy kullandı. Bu Fenerbahçe demokrasisi adına büyük bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Fenerbahçe büyüklüğünü kongrede de gösterdik.

Seçimden zaferle ayrılan Ali Koç: Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

"FENERBAHÇE ÇAĞI BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR"

Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor.

"KIRGINLIKLAR BİTSİN"

Başarılara doyacağımız, dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, hayran sayımızın artacağı, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarı elde edeceğimiz dönem inşallah başlamaktadır. Fenerbahçe adını duyunca rakiplerimiz irkilecek. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Bütün dünyaya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Herkesin bu çorbada tuzu olsun. Dostluk dizelerini artık sıkı sıkıya kenetleneceğiz. Kırgınlıklar bitsin! Düşünmeden, hesap kitap yapmadan 1 adım atana, 10 adım atacağımızdan şüpheniz olmasın.

Seçimden zaferle ayrılan Ali Koç: Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

"RİVA'DA SONUÇLARDAN MEMNUN OLMAYAN BİRİ VAR"

Riva'da bu akşam sonuçlardan memnun olmayan biri vardır. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun! Sesimizi değil, gücümüzü yükseltmek için ilerleyeceğiz.

"GÜCÜMÜZÜ YIKMAK İSTEDİĞİMİZ SİSTEME HARCAYALIM"

Sizden ilk ricam, hepimizin ilk vazifesi... Artık Fenerbahçe'yi, hocasını, sporcularını, başkanını, yönetimini sosyal medyada çerez halin getirmeyelim. Buradaki bütün gücümüzü rekabete, rakiplerimize, belden aşağı vuranlara ve yıkmak istediğimiz sisteme harcayalım.

Seçimden zaferle ayrılan Ali Koç: Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

"EN BÜYÜK FENERBAHÇE!"

Şimdi sen, ben değil; bizim için, Fenerbahçe için... Yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe. Yaşa Fenerbahçe! En büyük Fenerbahçe!"

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Güncel Haberler

Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi

Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi

 Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

 YKS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy: Dezenformasyon içeren paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlatıldı

YKS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy: Dezenformasyon içeren paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlatıldı

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe seçim sonuçları 2024! Ali Koç ve Aziz Yıldırım hangi sandıktan kaç oy aldı? İşte oy sayıları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aldığı toplam oy sayıları kaç? Aziz Yıldırım ve Ali Koç yüzde kaç oy aldı? (%) Fenerbahçe başkanlık seçimi sonucu! BAŞKAN KİM OLDU? İşte sandık sonuçları Aziz Yıldırım kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ın oy sayısı kaç? Ali Koç kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanlık seçiminde Ali Koç'un oy sayısı kaç? Fenerbahçe başkanlık seçiminde kaç oy kullanıldı? Kullanılan oy sayısı! 9-10 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 9-10 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! 10 Haziran Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 10 Haziran burç yorumları nedir?
Ünlü dondurma markası külahtan para almaya başladı

Ünlü dondurma markası külahtan para almaya başladı
500

Yorumlar (11)

İslam Ekinci:

Mayıs 2025 te görüşürüz en büyük CİMBOM başka büyük yok

36
25
yanıtYanıtla
Mars Jubiter:

Yurtdışı baronlar kendileri diyorsun En büyük Cimbom CİMBOM sizi ezer

yanıt2
yanıt8
Suat Ahmet:

Sizden buyuk hocaniz varya unutmayin.

yanıt0
yanıt0
İslam Ekinci:

Mayıs 2025 te görüşürüz en büyük CİMBOM başka büyük yok ????

18
19
yanıtYanıtla
Veysel null:

Şampiyonluğu yine başka bir takıma kaptırsa ne gülerim haaaaa. hahahaha

20
6
yanıtYanıtla
Deniz Bakırtaş:

Ali koç a oy veren kongre üyeleri Gs li olabilirimi ?

14
5
yanıtYanıtla
Kaan Gün:

Bence doğru karar geçen sene başarılıydı bu sene dahada üstüne koyarak istediğimiz başarıyı yakalarız diye ümit ediyorum

8
10
yanıtYanıtla
Mehmet akif Ay:

çağ değil dağları denizleri okyanusları aşsanız Babanız Cimbom bunu kabullen senizde kabullenmesenizde böyle türkiyedir GALATASARAY Çok büyüksün Gs şanlı olduğun kadar kralsın ???????

3
9
yanıtYanıtla
mustafa genç:

Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük spor kulübü ve şimdi Avrupa'nın en büyük kulüplerin arasına girme zamanı

0
1
yanıtYanıtla
Kurt Savaş:

5 sene daha futbollu izlemeyiz konu kapanır.

0
0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title