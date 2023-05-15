Seçim sonuçlarının ardından eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan imalı paylaşım

Deprem zamanı AHBAP'a çadır satmasıyla tepkileri çeken eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, seçim sonuçlarının ardından sosyal medyadan imalı bir paylaşımda bulundu. Twitter'dan gülen bir fotoğrafını yayınlayan Kınık, paylaşımına da "Bye bye happiness" şarkısını ekledi.

Geçtiğimiz günlerde istifa eden eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından AHBAP'a çadır satışı yapmasıyla tepki çekmişti.

ERDOĞAN'IN YORUMU SONRASI İSTİFA ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime birkaç gün kala katıldığı canlı yayında Kerem Kınık'la ilgili ilk kez konuşarak, "Kızılay çadır satma işine fiilen giremez. Süratle yanlışı düzeltmesi gerekir. Biz Kızılay'ı çadır üretiminde aktif hale gelmesi için teşvik ettik. Çadır dendiği zaman en ufak sıkıntısının olmaması gerekir." demişti. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Kınık istifa etmişti.