Scottish Ballet'in 'Coppelia' uyarlaması Türkiye'de ilk kez sanatseverlerle buluşacak

İngiltere'nin köklü dans topluluklarından Scottish Ballet'in "Coppelia" uyarlaması Türkiye'de ilk kez bugün ve yarın Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.

Yapay zeka, sinema dili ve canlı orkestra ile klasik baleye yeni bir bakış sunan yapım, görsel ve duygusal açıdan unutulmaz bir sahne deneyimi sunmayı hedefliyor.

Koreografi ve yönetmenliğini Morgann Runacre Temple ve Jessica Wright'ın üstlendiği gösterinin sanat direktörlüğünü Christopher Hampson yapıyor.

Yapay zeka tasarımcısı Dr. Coppelius ve son icadı "Coppelia" karakteri etrafında gelişen hikayede dans, tiyatro, film ve dijital görseller de yer alırken Mikael Karlsson ve Michael P. Atkinson'ın, Leo Delibes'in klasik müziğini elektronik ögelerle yeniden kurguladığı orijinal beste, Scottish Ballet Orkestrası tarafından yorumlanacak.

"Günümüz için bir peri masalı"

Gösteriye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Scottish Ballet Sanat Direktörü Chris Hampson, izleyicilerin harika bir gösteriyle karşılaşacaklarını belirterek bugüne dair hikayeler anlattıklarını söyledi.

Balenin insanlara bazen biraz geleneksel gelebileceğini aktaran Hampson, "Coppelia'nın hikayesi oldukça eski bir hikaye. Yeni bir müzik, inanılmaz dansçılar ve Silikon Vadisi'nde bir teknoloji girişimcisinin, insanlığı yapay zeka Avatar dünyasına taşıma deneyleri etrafında geçen bir hikayeyle güncellendi yani günümüzle çok alakalı. Günümüz için bir peri masalı olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Hampson, 16 yıl önce Türkiye'ye geldiğini paylaşarak "Bu gelişimde İstanbul'da çok büyük bir fark gördüm. Şehirde gerçek bir modernlik ve kozmopolit bir hava olduğunu hissediyorum. İnanılmaz ve karmaşık, ayrıca muhteşem bir tiyatro alanındayız. Gösterimiz burada gerçekten iyi görünüyor ve gerçekten güncel ve çağdaş hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Yarın için heyecanlı olduğunu dile getiren Hampson, şunları kaydetti:

"Bu prodüksiyonu izleyicilerle paylaşmayı çok seviyorum. Normalde bayılıyorlar. Bu yüzden Türk izleyicilerimizin de bayılacağından eminim. Prodüksiyona hazırlık süreci oldukça uzun sürdü. Birçok farklı milletten insanla çalışıyoruz, bu harika. Yaratıcı ekip bile İngiltere'den İsveç'e, Amerika'ya kadar her yerden geliyor. Bu tür prodüksiyonlarda kültürleri ve farklı geçmişleri bir araya getirme şansımız oluyor. Seyircilere bir mesajım var. Gelin ve gösteriyi izleyin. Bizimle harika vakit geçireceksiniz."

"Çok fazla duygu ve hikaye var"

Dansçılardan Constance Devernay Laurence İstanbul'a ilk kez geldiğini söyleyerek, "Sahneye çıkmayı dört gözle bekliyorum. Harika bir gösteri. Seyircilerin mutlu ve heyecanlı bir şekilde ayrılacağını düşünüyorum. Daha önce hiç görmedikleri bir gösteri. Dansçıların dans etmeyi, seyircilerin de izlemeyi sevdiği mükemmel bir karışım." görüşünü dile getirdi.

Coppelia uyarlamasını birkaç yıl önce yaptıklarına işaret eden Laurence, "Sadece tekrar bir araya getirip detayları bulmak gerekiyordu. Kamerayla önceden çekilmiş, düşünülecek ve üzerinde çalışılacak çok şey vardı ama harikaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Laurence, büyük bir prodüksiyon olduğunu kaydederek, "Kendi karakteriniz için anlattığınız hikayede bir gelişim süreci yaşıyorsunuz. Seyirciye hikaye anlatabildiğimde hoşuma gidiyor. Bu yüzden en sevdiğim gösterilerden biri bu. Bu gösteride canlandırdığım Swanhilda karakteri için gerçek bir gelişim süreci var. Sadece teknik ve dansla ilgili değil. Anlatılacak çok fazla duygu ve hikaye var." diye konuştu.

Eserde bir gazeteciyi canlandırdığını dile getiren Laurence, şu bilgileri verdi:

"Swanhilda çok meraklı. Doktor Coppelius ile son icadı ve yapay zeka hakkında röportaj yapıyor. Yani günümüzle oldukça alakalı. Tam olarak nasıl çalıştığını bulmaya kararlı. Her şeyden emin değil, bu yüzden oldukça eğlenceli bir sonu var. Doktor Coppelius için pek iyi değil ama Swanhilda için iyi. Keyif alacağınızı düşünüyorum. Hazırlıklı gelin. Geleneksel Coppelia olacağını düşünmeyin. Çok farklı, yeni ama heyecan verici ve sizi yeni bir dünyaya götürüyor."

"Seyirci beklenmedik şeyleri bekleyerek gelmeli"

Dansçı Bruno Micchiardi ise çok heyecanlı olduğunu belirterek "Sanırım en sevdiğim balelerden biri ve onu İstanbul'daki seyirciyle buluşturmak için gerçekten heyecanlıyım. Seyircinin neler hissedeceğini duymak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gösterinin Coppelia'nın modern bir yorumu olduğunu vurgulayan Micchiardi, şöyle devam etti:

"Aslında orijinal hislerden bazılarını ele alıyor. Ancak Silikon Vadisi'nden bir teknoloji CEO'su ile bir gazetecinin gelip onunla röportaj yapması ve ne yaptığını, bunun gerçek olup olmadığını, insanlık için iyi olup olmadığını anlamaya çalışması etrafında dönüyor. Dansçılarımız harika ve her zaman çok destekleyiciler. İstanbul'da gördüğümüz karşılama da harikaydı. Bu yüzden burada olmaktan gerçekten heyecanlıyız. İstanbul'a ilk gelişim. Aslında birçok dansçı için de ilk. Çok fazla şey görmeye vaktimiz olmadı ama gördüklerimiz gerçekten muhteşem."

Micchiardi, izleyicilerin sıradan bir bale olduğunu düşünmemesi gerektiğini belirterek "Seyirci beklenmedik şeyleri bekleyerek gelmeli." dedi.

Jeff James'in yazdığı sesli anlatımlar, Will Duke'un video projeksiyonları ve Annemarie Woods'un kostüm tasarımlarıyla hazırlanan gösteri bugün ve yarın sanatseverlerin izlenimine sunulacak.