SBÜ Gülhane Külliyesi'nde Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Külliyesi'nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Törene, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu'nun yanı sıra askeri ve sivil erkan, akademik ve idari personel ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Kemalettin Aydın, bugün tarihe bir not düştüklerini, yalnızca bir mezuniyet töreni yapmadıklarını belirterek, mesleğe adanmışlığa şahitlik edilen bir günün yaşandığını söyledi.

Prof. Dr. Aydın, "Bu yıl itibarıyla üniversitemizden 8 bine yakın mezun veriyoruz. Bunların içerisinde Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 271 kahraman evladımızı mezun ediyoruz. Ordumuzun nam hesabına yetiştirdiğimiz yiğitlerin de geleceği ve bu ülkeye olan görevleri aydınlık içinde olsun. Onlar sadece bir diplomayla değil, aynı zamanda bir yemine, sancağa ve bir millete hizmet etme ideali ile mezun oluyorlar." diye konuştu.

Üniversite bünyesinde 25 bin öğrenciden 1202'sinin askeri öğrenci olduğunu aktaran Aydın, SBÜ'nün yurt dışında 2 bin öğrenciye eğitim verdiğini kaydetti.

Aydın, üniversitenin tarihi misyonuna dikkati çekerek, Çanakkale'den 15 Temmuz'a uzanan hekimlik kahramanlıkları ile Kovid-19 pandemisinde ve 6 Şubat depremlerinde gösterilen fedakarlıkların, SBÜ'nün taşıdığı değerlerin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören, kortej yürüyüşü, öğrencilerin kep atması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.