SBÜ Gülhane Külliyesi'nde Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

SBÜ Gülhane Külliyesi'nde Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi'nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Törende Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın, mezun olan 271 askeri öğrenciye dikkat çekerek, onların gelecekte ülkesine hizmet edecekleri idealleriyle mezun olduklarını ifade etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Külliyesi'nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Törene, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu'nun yanı sıra askeri ve sivil erkan, akademik ve idari personel ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Kemalettin Aydın, bugün tarihe bir not düştüklerini, yalnızca bir mezuniyet töreni yapmadıklarını belirterek, mesleğe adanmışlığa şahitlik edilen bir günün yaşandığını söyledi.

Prof. Dr. Aydın, "Bu yıl itibarıyla üniversitemizden 8 bine yakın mezun veriyoruz. Bunların içerisinde Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 271 kahraman evladımızı mezun ediyoruz. Ordumuzun nam hesabına yetiştirdiğimiz yiğitlerin de geleceği ve bu ülkeye olan görevleri aydınlık içinde olsun. Onlar sadece bir diplomayla değil, aynı zamanda bir yemine, sancağa ve bir millete hizmet etme ideali ile mezun oluyorlar." diye konuştu.

Üniversite bünyesinde 25 bin öğrenciden 1202'sinin askeri öğrenci olduğunu aktaran Aydın, SBÜ'nün yurt dışında 2 bin öğrenciye eğitim verdiğini kaydetti.

Aydın, üniversitenin tarihi misyonuna dikkati çekerek, Çanakkale'den 15 Temmuz'a uzanan hekimlik kahramanlıkları ile Kovid-19 pandemisinde ve 6 Şubat depremlerinde gösterilen fedakarlıkların, SBÜ'nün taşıdığı değerlerin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören, kortej yürüyüşü, öğrencilerin kep atması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
Erdoğan'dan ilginç Gazze yanıtı: Trump kime hangi soruyu soracağını iyi bilir

"Trump çok akıllıdır, kime ne soracağını iyi bilir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli

Erdoğan'dan F-35 çıkışı! Trump'ın niyetini açık açık söyledi
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı

Türkiye onu yakından tanıyor! İHA, tarlaya acil iniş yaptı
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin

Özel'den kavga başlatacak gönderme: Allah kimseyi o duruma düşürmesin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif

En Nesyri için rekor teklif! Ali Koç parayı koyacak yer bulamayacak
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü

Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü! Bir anda fenalaştı
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.