Geleceğin savunma teknolojileri senaryoları ödüllendirildi

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nın 'Geleceğin Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler' (GHOST) programı kapsamında ilk 10 senaryo ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Böyle bir dönemde güçlü kalmanın yolu, bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte yarının muharebe ortamını da bugünden tasarlayabilmekten geçmektedir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen GHOST programı kapsamındaki ödül törenine Haluk Görgün'ün yanı sıra sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Geleceğin harekat ortamını şekillendirmesi öngörülen savunma teknolojileri, yenilikçi fikirler ve ileriye dönük konseptlerin ortaya çıkarılmasını amaçlayan senaryo yarışması ve çalıştay faaliyeti olarak tanımlanan GHOST, savunma sanayi ekosisteminin ihtiyaç duyacağı kritik teknoloji alanlarına ilişkin farkındalık oluşturmayı ve uzun vadeli teknoloji vizyonuna katkı sunmayı hedefliyor. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen yarışma çerçevesinde savunma ve güvenlik ortamını şekillendirmesi öngörülen yenilikçi konseptler ele alındı. Yarışmaya toplamda 120 başvuru yapılırken, başvurulardan 118'i, SSB tarafından oluşturulan hakem heyeti tarafından değerlendirildi ve ilk 10'a giren senaryolar belirlendi.

GÜVENLİK ORTAMI HIZLA DEĞİŞİYOR

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, GHOST'un anlamının öngörü, caydırıcılık ve stratejik hazırlık olduğunu söyleyerek, "Güvenlik ortamı hızla değişiyor, tehditler çok boyutlu hale geliyor, teknolojik sıçramalar karar süreçlerini kökten dönüştürüyor. Böyle bir dönemde güçlü kalmanın yolu, bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte yarının muharebe ortamını da bugünden tasarlayabilmekten geçmektedir. Bu noktada GHOST'un amacı; geleceği şekillendirmeye aday teknolojileri belirlemek, yatırım yapılması gereken savunma teknolojilerini işaret etmek ve bugüne kadar yeterince görünürlük kazanmamış yeni teknoloji ile konseptleri, ekosistemin gündemine taşımaktır" dedi.

'ÖDÜL TÖRENİ YENİ BİR FAZI BAŞLATIYOR'

GHOST senaryolarını yalnızca bir gelecek tasviri olarak ele almadıklarını belirten Görgün, "Bu senaryoları, ülkemizin gelecek yetkinliklerini inşa eden stratejik bir araç olarak görüyoruz. GHOST'u güçlü kılan hususlardan bir diğeri de sürecin ödül töreniyle tamamlanmaması, aksine ödül töreninin yeni bir fazı başlatmasıdır. Bu anlayışla, yarışma sonrasında geleceğin teknolojilerini belirlemeye yönelik olarak 6 Ocak 2026 tarihinde başkanlığımız koordinasyonunda TSK, savunma sanayi firmaları, araştırma kurumları ve üniversite temsilcilerimizin katılımıyla GHOST Çalıştayını icra ettik. Bu değerlendirme; geleceğin harekat konseptleri için kritik görülen teknoloji kümelerini ortaya koymamıza, bu kümeleri Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) şemsiyesi altında bütüncül şekilde yapılandırmamıza ve teknoloji yol haritalarımıza somut girdiler üretmemize imkan verdi. Ayrıca çalıştay; gelecekte etkisi azalacak konseptleri de daha erken bir aşamada fark edebilmemizi sağladı. İlk ham veriler; insanlı platformların kullanımında görece bir azalma eğilimine, elektronik harp alanında yüksek güçlü elektromanyetik darbe yaklaşımlarının ağırlık kazanmasına ve STARLINK benzeri takım uydu konseptlerinin istihbarat ile haberleşmede yoğun kullanım alanı bulmasına işaret etti" ifadelerini kullandı.

Görgün, konuşmasının ardından ilk 10'a giren senaryo sahiplerine ödüllerini verdi.