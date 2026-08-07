Yerli GEKİS ile büyükbaş hayvanlar güvenli kimliklenecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi (GEKİS) projesiyle ilgili, "GEKİS projesinin yerli ve milli geliştirilmesi konusunda ülkemizdeki büyükbaş hayvanlar güvenli biçimde kimliklendirilebiliyor olacak, sağlık hizmetleri güçlenecek ve üretimde izlenebilirliği artacaktır." dedi.

Görgün, Kars'ta bir tesiste düzenlenen ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile katıldığı "Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi" (GEKİS) Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, ülkenin tarımsal üretim tecrübesini, mühendislik kabiliyetini ve kurumlar arası işbirliği iradesini aynı hedef doğrultusunda buluşturan bir projenin tanıtımı amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

GEKİS'in ülke, üreticiler ve besicilik sektörü için hayırlı olmasını dileyen Görgün, "Gıda güvenliği ve arz sürekliliği milli güvenliğin ayrılmaz parçalarıdır. Bu bakımdan tarım ve hayvancılık alanında geliştirilen her yerli çözüm üretim güvenliğimize, kurumsal kapasitemize ve ülkemizin geleceğine yapılan çok önemli yatırımlardandır." ifadelerini kullandı.

Görgün, bu anlamda Bakan Yumaklı'nın çok hassas olduğunu bildirerek şunları dile getirdi:

"Her bir araya geldiğimizde yeni projeleri, yeni teknolojik kazanımları bu milli güvenliğin ayrılmaz parçası olarak ifade ettiğimiz bu konsept için üretebileceğimiz, geliştirebileceğimiz yerli milli çözümler konusunda bir irade koyuyor. Kıymetli ekipleriyle beraber savunma sanayisi alanında mühendislik, tasarım ve üretim kabiliyeti kazanmış, ülkemizin yüzünde kurumlarına ve bu kurumlarda çalışan mühendislerine duyulan güvenle birlikte çalışmalarımızı geliştirme faaliyetleri konusunda gayret gösteriyoruz.

GEKİS projesini de bu anlayışın önemli bir somut karşılığı olduğunu sizlerle paylaşıyor oluyoruz. Özellikle bu GEKİS projesinin yerli ve milli geliştirilmesi konusunda ülkemizdeki büyükbaş hayvanlar güvenli biçimde kimliklendirilebiliyor olacak, sağlık hizmetleri güçlenecek ve üretimde izlenebilirliği artacaktır."

Projenin arkasında 2 yılı aşkın süreye yayılan ciddi bir mühendislik, koordinasyon ve saha çalışması bulunduğuna dikkati çeken Görgün, bu süreçte 50'ye yakın paydaşla birlikte gözden geçirilme toplantısı gerçekleştirildiğini ve prototipler geliştirildiğini belirtti.

Görgün, geliştirilen prototiplerin saha koşullarında test edildiğini anlatarak "GEKİS'in bir başka önemli yönü de savunma sanayisi ekosistemimiz içinde yıllar içinde oluşturduğumuz yetkinliklerin ülkemizin sivil alanındaki stratejik bir ihtiyacına da uyarlaması olarak değerlendiriyoruz. Burada söz konusu olan diğer projelerden farklı olarak mevcut bir geliştirilmiş bir ürünün doğrudan bir sivil kullanıma uygulanmasının ötesinde kıymetli olan savunma sanayisinde geliştirdiğimiz proje yönetim tecrübesi, sistem mühendisliği, test, doğrulama ve saha entegrasyonu tecrübesinin Tarım ve Orman Bakanlığımızın sektörel birikimi ve saha hakimiyetiyle birleştirilmesidir diye değerlendiriyorum." diye konuştu.

Bakanlıklarla 100 proje hayata geçirildi

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak sahip oldukları kurumsal tecrübeyi ülkenin ihtiyaç duyduğu tüm stratejik alanlarda değerlendirmeyi önemli bir sorumluluk olarak gödüklerini aktaran Görgün, şöyle devam etti:

"Çünkü milli teknoloji anlayışı, kurumlarımızın yetkinliklerini ortak hedeflerde buluşturmak, mühendislik birikimimizi ülkemizin ihtiyaçlarına yönlendirmek ve ortaya çıkan kabiliyetimizi milletimizin hizmetine sunmaktır. Bu bağlamda Tarım ve Orman, Sağlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet, Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları ile yaklaşık 100 proje hayata geçirilmiş durumda. Burada özel olan tüm tüm bu çalışma alanları içinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile geliştirdiğimiz proje sayısı 22. Yani şu anda halihazırda var olan projelerin beşte birinden daha fazlasını, biz sivil alanlardaki uygulamaları Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki ihtiyaçları, ülkemizin yerli milli çözümlerle ekonomik bağımsızlığına katkı sağlamak adına da birlikte yürüttüğümüzü ifade etmek istiyorum."

Görgün, çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Tabii temel projelere baktığımızda bizim Tarım ve Orman Bakanlığımız için hizmete sunulan T-70 helikopterleri, Yeşil Vatan'ı geçe gündüz izleyen İHA'larımızın teslimatları, yangın söndürme ve tanker uçaklarının tedariki gibi birçok alanda çalışıyoruz. Bir de yenilikçi helikopter geliştirme, insansız hava platformları geliştirme projelerimiz var. 2028 yılında inşallah Tarım ve Orman Bakanlığımızın hizmetine sunacağımız, envanterimize alacağımız 4 ton su atma kapasitesine sahip helikopterlerimizin teslimatına başlayacağımızı da bu vesileyle paylaşmak isterim. GEKİS projesi Tarım ve Orman Bakanlığımızın ihtiyaç öncelikleri, bakanlığımızın proje yönetimi, sanayileşme, test ve doğrulama tecrübesi, ASELSANNET şirketimizin mühendislik kabiliyetinin bir araya gelmesinin başarılı bir neticesidir."

Kaynak: AA