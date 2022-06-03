Savcının 5 yıl istediği cinsel istismar sanığına 38 yıl hapis cezası - Haberler

ANKARA'da Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıkan cinsel saldırı hükümlüsü Özcan Çuhadar'ın (41), 15 ve 16 yaşlarındaki Suriyeli 2 erkek çocuğuna, şoför olarak çalıştığı özel halk otobüsünde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada da karar çıktı. Savcının "Rıza var" diyerek 5 yıla kadar hapis ve tahliye istediği sanığa 38 yıl hapis cezası verildi.

Suriye uyruklu A.M. (15) ile M.Ş. (16), parkta oynarken gezdirme bahanesiyle kendilerini otobüse çağıran şoför Özcan Çuhadar'ın cinsel istismarına uğradıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Çuhadar'ın, 'cinsel saldırı' suçundan hükümlü olduğu, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle verilen izin kapsamında açık cezaevinden çıktığı ortaya çıktı. Özcan Çuhadar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince geçen yıl 11 Haziran'da tutuklandı. Soruşturma sonunda Çuhadar hakkında 'kamu görevinin sağladığı nüfusu kötüye kullanmak suretiyle çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'cinsel taciz' ve 'tehdit' suçlarından 50 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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