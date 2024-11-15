Savcı, suç örgütünün şemasını çıkardı; 36 bin kişiye 'hayal' satan 38 sanığa 602 sayfalık iddianame

YALOVA'da, otellerinde devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle ağırladıkları 36 bin kişiyi, özel ikna eğitimi aldırdıkları kişilere telefonla aratıp, görüşme sağlatan ve sözleşme imzalatarak, 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen, aralarında reklam yüzü oyuncu Yusuf Atala'nın da yer aldığı 8'i tutuklu, 38 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 602 sayfalık iddianamede Cumhuriyet savcısı tarafından şeması çıkarılan suç örgütünün lideri şirketlerin sahibi Orhan Karaderili olarak belirlenirken, 37 sanık ise şemada üye olarak yer aldı. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıkların 156 müşteki için ayrı ayrı 11'er ile 30'ar yıl arasında hapsi istendi.

Yalova'daki otellerde devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle sözleşme imzalatılarak dolandırıldıkları ihbarlarını değerlendiren Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin sonrası, turistik bir otel ve tesislerinin, iletişime geçtikleri kişileri buraya, ücretsiz tatil vaadiyle davet edip kendilerini özel eğitim almış kişiler ile ikna ederek, psikolojik baskı da uygulayıp, devre mülk hissesi satma vaadiyle sözleşme imzalatıp dolandırdığını belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin sonrası yapılan teknik ve fiziki takiple 10 Haziran günü, 30 şüphelinin yakalanması için Yalova Merkezli, İstanbul, Aydın, Adana ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden, çıkar amaçlı suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Orhan Karaderili (52) eşi Elvan Karaderili (55) ve şirketin CEO'su Tevfik Murat Talas (51) ve reklamlarda oyuncu olarak rol alan oyuncu Yusuf Atala'nın (67) da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, 16 kişi adli kontrolle, 2 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı. Gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklanırken 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Devam eden soruşturmada 6 şüpheli daha gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakıldı.

'EN AZ 36 BİN KİŞİYİ 10 MİLYAR LİRA DOLANDIRDILAR'

Daha önce yapılan şikayetlerde takipsizlik kararı verilen suç duyurularının tekrar incelendiği soruşturmada şüphelilerin, devre mülk ve ucuz tatil için tesislerinde ağırladıkları kişileri, özel eğitim alan kişiler tarafından ikna edip sözleşme imzalattırdıkları belirlendi. Bu zamana kadar aralarında hakimler, savcılar, üst düzey bürokratların da bulunduğu en az 36 bin kişiden 10 milyar liralık haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

5 BİN YILDA SADECE 1 GÜN TATİL

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa sürdürdüğü soruşturmada, devre mülk alıp ucuz tatil yapma hayaliyle dolandırılan kişilerin tesiste ancak 5 bin yılda sadece 1 gün tatil yapabilecekleri hesaplandı. Dolandırıcıların elde ettikleri paraları aktardıkları başka şirketler ve kişilerin hesap hareketleri de özel olarak inceleniyor. Bu kişilerin hesaplarına el konulup şirketlerine ise kayyım atanması için başvuruda bulunuldu.

MAĞDURLARI KURTARMA VAADİ İLE DOLANDIRDILAR

Bu arada, soruşturma kapsamında oluşturulan suç örgütünden ayrılırken dolandırılan kişilerin cep telefonu ve kimlik bilgilerini alan kişilerin, mağdurları teker teker arayıp, 'Sizi dolandırdılar. Biz biliyoruz. Yaşadıklarınızın farkındayız. Paranızı fazlasıyla alıp size vereceğiz" diyerek bu kişilerden para alıp dolandırdıkları da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Yalova Polisinin bu kişileri de gözaltına aldığı belirtildi.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE 3 TÜKETİCİ MAHKEMESİ KURULDU

Yalova'da, fazla şikayet olmadığı için dolandırıcılıkla ilgili davaların bakıldığı hukuk mahkemesi, devre mülk ve ucuz tatil olayı sonrası şikayetlerin artması üzerine ihtiyaca cevap veremeyince adliyeye ilk kez Tüketici Mahkemesi kuruldu. Artan başvurular sonrası Tüketici Mahkemesi de yetersiz kalınca 2 Tüketici Mahkemesi daha kuruldu. Yoğun başvuru üzerine Yalova Adliyesi'nde 4'üncü Tüketici Mahkemesi'nin açılması da gündeme geldi.

SANIKLAR HAKKINDA 156 MÜŞTEKİ İÇİN AYRI AYRI HAPİS İSTEMİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 156 mağdurun şikayeti üzerine yürütülen soruşturma 4,5 ayda tamamlandı. 602 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar Orhan Karadereli, Yusuf Atala, Aral Sarıtürk (53), Celal Okay (36), Çağatay Kermen (59), Kaan Karadereli (56), Mehtap Coşkun Tuna (57) Koray Öngen (53) ile tutuksuz yargılanan 30 sanık 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında: Kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Rüşvet' suçlarından, 156 müşteki için ayrı ayrı en az 11'er, en fazla 30'ar yıl hapis cezası istendi.

45 MÜŞTEKİYİ ZİNCİRLEME DOLANDIRMIŞLAR

İddianamede, 45 müştekiyi zincirleme olarak dolandıran, şikayetçi 36 mağdura ise ödeme yaptıkları öne sürülen şüphelilerin eylemlerini, belli bir amaç için toplanmış hiyerarşik bir yapıda, ast üst ilişkisine uygun şekilde, emir alıp, uygulayarak gerçekleştirdikleri kaydedildi.

İDDİANAMEDE TELEFON GÖRÜŞMELERİ DE YER ALDI

Cumhuriyet savcısı tarafından şeması çıkarılan suç örgütünün lideri şirketlerin sahibi Orhan Karaderili olarak belirlenirken, 37 sanık ise şemada üye olarak yer aldı. Sanıkların birbirleriyle yaptığı telefon görüşmesi kayıtları ve WhatsApp yazışmalarının dökümünün de yer aldığı iddianamede, şüphelilerin iletişime geçip, otellerine, 'Ücretsiz tatil kazandınız' daveti ile çağırdıkları müşterileri, özel ikna eğitimi aldırdıkları kişilerle markaja aldığı, zorunlu tanıtıma tabi tutarak, müşterilerin sözleşmenin içeriğini inceleme, araştırma ve danışma imkanını ortadan kaldırdığı, müşterilerin ne aldığını bilmesine fırsat vermediği, otellerden ayrılmak isteyen kişileri 'Araç yok' diyerek tesiste tuttukları, satışı yapılan yerin kısa süre sonra yabancılara yüksek fiyatla satılacağı, kullanılmayan günlerde ise kiralama yapılıp, ödemenin müşteriye iade edileceğini vadettiği belirtildi. Şüphelilerin ayrıca, haklarında çeşitli platformlarda yayınlanan şikayetleri ortadan kaldırdıkları yönündeki bilgilere de telefon kayıtlarında ulaşıldığı kaydedildi.

İddianame Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.