Savcı, eski eşini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, boşandığı Hüsne Topal'ı (39) tabancayla vurarak öldüren Hacı Ömer Alçı (46) hakkında mütalaasını veren savcı, sanık için 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Sanık Alçı ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben kimseyi tasarlayarak öldürme planı yapmadım" dedi.

Olay, geçen yıl 24 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında Geriş Mahallesi 6012 Sokak'ta meydana geldi. Hacı Ömer Alçı, 2021 yılında boşandığı Hüsne Topal'ın evine gitti. Evin önüne inen Topal ile Alçı arasında tartışma çıktı. Hacı Ömer Alçı, tartışmanın büyümesi ile Hüsne Topal'ı darbetti. Aldığı darbelerle yere düşen Topal'ın yardım çağrıları sonrası arkadaşı Sedat Tüter (43) yanlarına gelip, Alçı'ya engel olmaya çalıştı. Bu sırada tabancasını çıkaran Hacı Ömer Alçı, eski eşi Hüsne Topal ve Tüter'e art arda ateş etti. Topal ve Tüter kanlar içerisinde yere yığılırken, Alçı otomobille kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 çocuk annesi Hüsne Topal, yaşamını yitirdi. Hacı Ömer Alçı polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, olayda kullanılan suç aleti tabancayı sakladığı tespit edilen Alçı'nın oğlu Bedirhan Alçı (20) da gözaltına alındı. Depremden sonra Bodrum'a yerleştiği öğrenilen Topal'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi. Hacı Ömer Alçı ve oğlu Bedirhan Alçı tutuklandı. Bedirhan Alçı, geçen yıl 23 Ağustos'ta adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

8 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmasını tamamlayıp 8 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, Hacı Ömer Alçı için boşandığı eşi Hüsne Topal'ı 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Sedat Tüter'i 'Kasten öldürmeye teşebbüsten 15 yıla kadar hapsi istendi. Alçı'nın oğlu içinse 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hacı Ömer Alçı'nın iddianamede yer alan ifadesinde, aralarında otomobil ticareti olan Topal'dan 250 bin lira alacağı olduğunu, olayın da bu nedenle çıkan tartışmada meydana geldiğini ileri sürdü. İddianamede, Hacı Ömer Alçı'nın, Hüsne Topal'a olaydan önce, "Sedat'a olan düşkünlüğün senin sonun olacak. Onunla iş için bile muhatap olma, senin sonunu getiririm. ya onu her yerden engelle ya da cesaretin varsa iş alırsın başına. Ben görürüm, duyarım nasıl olsa. İş için bile muhatap ol seni öldürürüm bilesin" diyerek küfürlü içerikler yazdığı ve tehdit ettiğinin ortaya çıktığı vurgulandı. Olayda 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten suçlanan oğlu Bedirhan Alçı da hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, Bedirhan Alçı hakkındaki dosyanın ana dosyadan ayrılmasına karar verdi.

DOSYALAR AYRILDI

Bodrum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına; tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı, Hüsne Topal'ın annesi Hatun Topal, aile yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, olayda yaralanan Sedat Tüter'e ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun henüz dosyaya ulaşmamış olması nedeniyle, Hacı Ömer Alçı'nın Tüter'e yönelik eylemine ilişkin yargılama kısmının dosyadan ayrılmasına karar verdi. Söz konusu yargılamanın yeni bir esas üzerinden devam etmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı, mütalaasını açıkladı. Mütalaada savcı, Hacı Ömer Alçı'nın boşandığı eşi Topal'ı öldürme kastıyla 4 kez ateş ederek üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Savcı, Alçı'nın 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

'SORUMLUSU SANIKTIR'

Mütalaaya ilişkin açıklama yapan Hatun Topal, "Şikayetimi tekrar ediyorum, kararı size bırakıyorum. Bana, çocuklarıma ve torunlarıma bir şey olursa onun sorumlusu sanıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Aile avukatları ise sanığın eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini öne sürerek, herhangi bir indirim uygulanmaksızın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

'BEN ZATEN OLAY NEDENİYLE PİŞMANIM'

Sanık Hacı Ömer Alçı, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Mütalaayı kabul etmiyorum, katılan vekillerin beyanlarını kabul etmiyorum. Bugüne kadar sürekli yalan beyanlarda bulunmuşlardır, sürekli bana iftira atmaktadırlar, ben kimseye iftira atmıyorum. Ben kimseyi tasarlayarak öldürme planı yapmadım. Neden çocuklarımın annesine iftira atayım? Zaten bu olay nedeniyle pişmanım, olayı tasarlayarak gerçekleştirmiş olsam neden fişekleri araçta bırakayım?" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma için süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan aile avukatı Perihan Ceviz, "İlk celsede açıkladığımız gibi bu olayın tasarlamayla işlendiği kanaatindeyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı