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Savaş Muhabirliği Sertifika Programı Başlıyor

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Anadolu Ajansı ve Polis Akademisi işbirliğiyle gerçekleştirilen Savaş Muhabirliği Sertifika Programı, 25 basın mensubunun katılımıyla Ankara'da düzenleniyor. 23 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 108 saat eğitim verilecek.

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığı işbirliğiyle hazırlanan "26. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı", 25 basın mensubunun katılımıyla başlıyor.

AA'dan 9, TİKA'dan 15 ve GZT'den 1 kursiyerin katılacağı program, Ankara'da 23 Eylül-4 Ekim'de düzenlenecek. Kursiyerlerin arasında savaş ve riskli bölgelerde görev yapanlar da bulunuyor.

Eğitim dili Türkçe ve İngilizce olacak programa, gazeteci Çetiner Çetin de eğitmen olarak katılacak.

108 saat eğitim yapılacak

Savaş muhabirliği eğitimine, AA, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) destek verecek.

Uzman akademisyen, profesyonel güvenlik güçleri ve deneyimli haberciler tarafından verilen eğitimler boyunca gerçek mühimmat kullanılacak, katılımcılar için olağanüstü durumların yaşanabileceği tüm ortamlar oluşturularak dersler kursiyerlere "yaşatılarak" öğretilecek.

Eğitim boyunca habercilikten kişisel güvenliğe, savaş terminolojisinden ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, patlayıcılar ve tehlikeli maddelerden olağanüstü durumlarda medya yönetimine kadar 26 ders verilecek. Program kapsamında 62 saati pratik olmak üzere toplam 108 saat eğitim yapılacak.

Program kapsamında, Polis Akademisi Anıttepe ve Gölbaşı yerleşkelerine ek olarak AFAD Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nde eğitimler düzenlenecek.

Özel Harekat Dairesi Başkanlığı nezaretinde gece kampı yapılacak. "Suda hayatta kalma eğitimi" ise Kesikköprü Barajı'nda gerçekleştirilecek.

AA'nın 2012'de başlattığı "Savaş Muhabirliği Eğitimi" programına bugüne kadar 197 yabancı olmak üzere 558 medya mensubu katıldı.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel

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