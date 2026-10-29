Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, Kırklareli'nde konser verdi

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Kırklareli'nde Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şarkıcı Cengiz Kurtoğlu konser verdi.

Kurtoğlu, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser esnasında sağanak zaman zaman etkili olurken, vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanak altında Belediye Başkanı Derya Bulut ve eşi Özge Bulut dans etti. Cengiz Kurtoğlu, daha sonra Başkan Bulut'u sahneye davet etti.

Bulut, yaptığı konuşmada, Kırklarelililerin vatanını ve bayrağını çok sevdiğini söyledi. Yağmur da yağsa Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını ifade eden Bulut, tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Bu vatanın kolay kazanılmadığını ve Cumhuriyet'in kolay kurulmadığını vurgulayan Bulut, "Çok bedel ödendi. Çok zahmete katlanıldı. Şükürler olsun dünyanın saygı duyduğu, liderimiz, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının sayesinde, şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde bu cumhuriyet kuruldu." diye konuştu.

Konserin ardından Vali Uğur Turan ile Başkan Bulut, Kurtoğlu'na plaket ve çiçek takdim etti.

Konsere, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA