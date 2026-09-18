Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul'daki bazı adliyelerde görülen dava ve yargılama süreçlerine çıkar karşılığında müdahale edildiği iddiaları inceleniyor.

Soruşturma kapsamında, M.Ş. isimli şüphelinin liderliğini yaptığı öne sürülen bir suç örgütünün, adli süreçleri menfaat sağlamak amacıyla organize şekilde etkilemeye çalıştığı iddia edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Savcılığın talimatı üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, aralarında iki avukatın da bulunduğu toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILDI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çeşitli deliller ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca belirli miktarda nakit para ve suç unsuru olduğu değerlendirilen materyallere de el konuldu.

AVUKAT BUKET NURŞAH TEKIŞIK DA GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan avukatlardan birinin Buket Nurşah Tekışık olduğu öğrenildi.

Tekışık, Aralık 2023'te bir savcı odasında çekildiği belirtilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Paylaşımında yer verdiği "Ben asla kaybetmem; ya kazanırım ya da öğrenirim" ifadeleri de tartışma konusu olmuştu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, ifadelerde adı geçen avukatlar hakkında adli işlemlerin başlatıldığını ve şüphelilerin gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada, ifadelerde adı geçen hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında ise bilgi ve gereğinin değerlendirilmesi amacıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) yazı gönderildiği belirtildi. Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: Haberler.com