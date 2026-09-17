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Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

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Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
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Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen hala karakteriyle tanınan usta sanatçı Gülsen Tuncer'den acı haber geldi. Tuncer, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

  • Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Gülsen Tuncer 81 yaşında hayatını kaybetti.
  • Gülsen Tuncer'e geçtiğimiz günlerde 4. evre beyin kanseri teşhisi konulmuştu.
  • Gülsen Tuncer, 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki Arsen Hala karakteriyle tanındı ve 'Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu' ile 'Bir Tren Yolculuğu' yapımlarındaki performanslarıyla 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülleri kazandı.

Aşk-ı Memnu dizisinin Arsen halası Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.

81 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Gülsen Tuncer, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar sahne ve ekranlarda yer alan usta sanatçı, özellikle "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı Arsen Hala karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştı. Tuncer'e geçtiğimiz günlerde 4. evre beyin kanseri teşhisi konulduğu öğrenilmişti.

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

Gülsen Tuncer 1945 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Kenter, Ayla Algan gibi ustalardan eğitim aldı. Profesyonel tiyatroya 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun Zilli Zarife oyunuyla başladı.

Tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyonda pek çok projede yer aldı; yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık yaptı. Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu (1991) ve Bir Tren Yolculuğu (1988) gibi yapımlardaki performanslarıyla çeşitli festivallerde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülleri kazandı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜnsal Erol:

Bir resmini bulamadınız mi Allah rahmet eylesin

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