Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
İstanbul'da bir semt pazarında tezgahların birinden eşofman çalan 14 yaşlarında bir çocuk, pazara ikinci kez geldiğinde kendisini fark eden esnaf tarafından yakalandı. Çocuğu iple bağlayan esnaf, çaldığı eşofmanı geri aldıktan sonra serbest bıraktı. O anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken, esnaf yaşananları "Yakaladık onu. Seni, 'Anadan doğma edeceğim' dedim. 'Abi eşofman git ATM'lerin orada' dedi. Aldı getirdi biz de gönderdik" sözleriyle anlattı.

  • Sarıyer Ayazağa'da bir çocuk, semt pazarından eşofman çaldığı iddiasıyla esnaf tarafından yakalandı ve iple bağlandı.
  • Çocuk, çaldığı eşofmanı ATM'lerin yanına sakladığını söyledikten sonra esnaf ürünü geri aldı ve çocuğu serbest bıraktı.
  • Olay anı cep telefonu kamerasına kaydedildi ve görüntülerde çocuğun kollarından ve bacaklarından bağlandığı görülüyor.

Sarıyer Ayazağa'da kurulan semt pazarında iddiaya göre bir çocuk tezgahlardan birinden eşofman çaldı. İkinci kez pazara gelen çocuk, kendisini fark eden esnaf tarafından yakalandı. Çocuğu iple bağlayan esnaf, çaldığı eşofmanı geri aldıktan sonra serbest bıraktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili konuşan esnaf Ahmet Saydan, "Yakaladık onu. Seni, 'Anadan doğma edeceğim' dedim. 'Abi eşofman git ATM'lerin orada' dedi. Aldı getirdi biz de gönderdik" dedi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşlarında olduğu öğrenilen bir çocuk, kurulan semt pazarına geldi. Çocuk burada iddiaya göre kıyafeti tezgahından eşofman çaldı. Çaldığı ürünü ATM'lerin oraya saklayan çocuk ardından pazara geri geldi. İkinci kez hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen çocuk bu kez esnaf tarafından fark edildi. Bunun üzerine pazar esnafından Ahmet Saydan çocuğu iple bağladı. Ardından da çocuğu sorgulayarak eşofmanın yerini öğrendi. Eşofmanın geri alınmasının ardından çocuk serbest bırakıldı.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Diğer yandan olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun iple bağlandığı anlar görülüyor. Pazar tezgahının arkasında oturtulan çocuğun olayı anlatan esnafın sözleri karşısında tepki gösterdiği anlarda, "Yalancılar" diye tepki gösterdiği anlar da görüntülerde görülüyor. Tezgah arkasındaki çuvalın üzerine oturtulan çocuğun kaçmaması için kollarından ve bacaklarından bağlandığı da fark ediliyor.

"ELİNİ KOLUNU BAĞLADIK BURADA"

Çocuğu bağlayan pazar esnafı Ahmet Saydan, "Geldi eşofmanı aldı oradan götürdü. ATM'lerin arkasına sakladı. Yakaladık onu. Seni, 'Anadan doğma edeceğim seni.Anadan doğma ediyorum' dedim. 'Baktım' dedi 'Abi eşofman ATM'lerin orada' dedi. Aldı getirdi. Elini kolunu bağladık burada. Kaçmasın diye polis çağırdık. Sonra baktım eşofmanı getirdi biz de gönderdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

asıl bu şerefsiz pazarcıyı anadan doğma edeceksin

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

nasıl kıyılır bu çocuğa hediye etsen ölecekmisin aç gözlü

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yaw bi bakin sorun bakalim neden parani degil de esofmanini caldi...

Haber Yorumlarımurat özkan:

Babası gelmeden serbest bırakmayacaktın ırsızı biraz sonra başka tezgahtan çalacak kerata :)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

malesef kaba bir milletiz,çocuğa nasıl davranilacagini ogrenemedik

Haber YorumlarıHayırlısı Ya:

Allah yokluğun belasını versin

