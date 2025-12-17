Kartalkaya yangınında ölen Sarıtaş kardeşlerin isimleri Bodrum'daki kütüphanede yaşatılacak

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında babaları Yılmaz Sarıtaş (50) ile hayatlarını kaybeden Nehir (15) ve Doruk Sarıtaş (13) kardeşlerin isimleri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kurulan kütüphanede yaşatılacak.

Sarıtaş kardeşlerin annesi Duygu Can Sarıtaş tarafından, Mumcular Mahallesi'ndeki Fuat Erten Ortaokulunda yaptırılan kütüphane törenle açıldı.

Açılışa, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz katıldı.

Duygusal anların yaşandığı açılışta, kütüphanenin sadece bir eğitim alanı değil aynı zamanda sevgi, dayanışma ve umudun simgesi olduğu vurgulandı.

Okul yönetimi veliler ve öğrenciler hayırsever Duygu Can Sarıtaş'a teşekkür etti.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'e çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi de yaralanmıştı.