Haberler

Kartalkaya yangınında ölen Sarıtaş kardeşlerin isimleri Bodrum'daki kütüphanede yaşatılacak

Kartalkaya yangınında ölen Sarıtaş kardeşlerin isimleri Bodrum'daki kütüphanede yaşatılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden Nehir ve Doruk Sarıtaş kardeşlerin anısına, Bodrum'da bir kütüphane açıldı. Duygu Can Sarıtaş tarafından yaptırılan kütüphane, sevgi ve dayanışmanın simgesi olarak öne çıkarıldı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında babaları Yılmaz Sarıtaş (50) ile hayatlarını kaybeden Nehir (15) ve Doruk Sarıtaş (13) kardeşlerin isimleri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kurulan kütüphanede yaşatılacak.

Sarıtaş kardeşlerin annesi Duygu Can Sarıtaş tarafından, Mumcular Mahallesi'ndeki Fuat Erten Ortaokulunda yaptırılan kütüphane törenle açıldı.

Açılışa, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz katıldı.

Duygusal anların yaşandığı açılışta, kütüphanenin sadece bir eğitim alanı değil aynı zamanda sevgi, dayanışma ve umudun simgesi olduğu vurgulandı.

Okul yönetimi veliler ve öğrenciler hayırsever Duygu Can Sarıtaş'a teşekkür etti.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'e çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Mustafa Destici'yi küplere bindiren rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi küplere bindiren rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Terim'in soyunma odası konuşması yeniden gündemde

Okan Buruk'a dikkat! Yıllar sonra viral olan video
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Huzurevinde eldivenli dehşet! Görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti

Huzurevinde eldivenli dehşet! Bakanlık harekete geçti
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Fatih Terim'in soyunma odası konuşması yeniden gündemde

Okan Buruk'a dikkat! Yıllar sonra viral olan video
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 2 isme "Güle güle" dedi
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
39 yaşındaki Edin Dzeko'ya talip var

39 yaşındaki Dzeko'ya talip var
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
title