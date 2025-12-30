Haberler

Sarıkamış şehitlerini anmak için İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler Giresun'da

"Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" adıyla düzenlenen anma sürüşüne katılan bisikletliler Giresun'a ulaştı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile 15 Temmuz Derneğince gerçekleştirilen anma sürüşüne katılan 13 bisikletli için önce Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Spor Toto Altınordu Spor Kompleksi önünde karşılama töreni yapıldı.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, bir süre sohbet ettiği ekibe başarılar diledi.

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Emirhan Çiçek, AA muhabirine, arkadaşlarıyla milli değerlerin ön plana çıkarıldığı bir etkinlikte yer aldıklarını söyledi.

Şehitler anısına bisiklet sürdüklerini belirten Çiçek, "Bizim için ve toplum adına çok büyük bir etkinlik bu." dedi.

Pedal çevirmeye devam eden sporcular, Giresun'un Bulancak ilçesindeki Millet Bahçesi'nde mola verdi.

Geceyi Giresun'da geçirecek sporcular, yarın törenle Rize etabına uğurlanacak.

