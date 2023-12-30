Sarıkamış şehitleri harekatın 109'uncu yılında yürüyüşle anıldı

1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 109'uncu yılında Küçükçekmece'de yapılan yürüyüşle anıldı. Yürüyüşe katılan İstanbul Serhat Boyları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Yıldız, "Sadece Kars Sarıkamış'ta yaşayanlar değil, tüm Türkiye bu olayı unutmasın. Şehitlerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

Sarıkamış Şehitleri, harekatın 109'uncu yılında İstanbul Serhat Boyları Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 29 Aralık'ta düzenlediği yürüyüşle Küçükçekmece Sefaköy'de anıldı. Anma programı kapsamında saat 19.00'da Sefaköy Halkalı Caddesinden başlayan yürüyüş, Atatürk Parkı'nda tamamlandı. Parka kurulan çadırda, Sarıkamış Şehitleri için sembolik nöbet tutuldu, ikramlarda bulunuldu.

Burada konuşan Muharrem Yıldız, "Sarıkamış'ın 109'uncu yılındayız. Biz İstanbul Serhat Boyları Derneği olarak Sarıkamış'ta şehitlerimiz huzurunda çeşitli programlar zaten düzenlemiştik. Ama bu yıl böyle bir programı Küçükçekmece'de gerçekleştirdik. Bu çok önemli çünkü istiyoruz ki sadece Kars Sarıkamış'ta değil, Türkiye'nin her tarafındaki insanlar bunu unutmasın. Çünkü onlar bizim için bu vatanın vatan olması adına Sarıkamış'a kadar geldiler" diye konuştu.

"ORAYA GİDEMİYORSANIZ BİLE OLDUĞUNUZ YERLERDE ŞEHİTLERİMİZİ ANIN"

Yıldız sözlerine şunları ekledi:

"Sarıkamış'a geliş hikayelerini hep anlatırlar. Ama biz buradan kalkıp iki saat uçak, 16 saat araba yolculuğuyla Çanakkale'ye ve Sarıkamış'a gitmekten kendimizi imtina ediyoruz. Üzülüyoruz ve diyoruz ki buradaki seyitler siz hür ve bağımsız olun diye oraya kadar geldiler ve üzerlerinde yazlık elbiseleri vardı. Açlardı, hastaydılar ama biz onu yılda bir kere olsun gitmeye, yad etmeyi, onlar için bir dua etmeyi bile bazen imtina ediyoruz. Onun için unutturmayalım, unutturmayacağız. Sarıkamış'ı, Çanakkale'yi ve günümüzdeki bütün şehitlerimizi yad edeceğiz, etmeye devam edeceğiz. Buradan başlatmamızdaki maksat da şuydu; hiç olmazsa buna benzer programlar hazırlayın. Yürüyüşler düzenleyin. Oraya kadar gidemiyorsanız bile bulunduğunuz ilçelerde, illerde böyle programlar yaparak şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad edin."

"ACISINI HER ZAMAN HİSSEDİYORUZ"

Yürüyüşe katılan Elmas Çetinkaya da "Taksim'de çalışıyorum. İş çıkışı yürüyüş için buraya geldim. 12 şehidimiz ve Sarıkamış şehitlerimiz için çok üzgünüm. Biz o anları yaşamadık ama acısını her zaman hissediyoruz. Allah rahmet eylesin" dedi.