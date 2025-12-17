Sarıkamış Kayak Merkezi meşaleli kayak gösterisiyle sezonu açtı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.

Sezon açılışı nedeniyle üç gün ücretsiz hizmet verecek kayak merkezine gelen kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak keyifli zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kayak merkezinde, kayak eğitmenleri meşaleli kayak gösterisi sundu. Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle de Sarıkamış Kayak Merkezi sezona "merhaba" dedi.

Kars Valisi Ziya Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın kristal karıyla buluştuğunu söyledi.

Kayak sezonunun güzel geçmesi temennisinde bulunan Polat, şunları kaydetti:

"Tüm hemşerilerimizi, yerli ve yabancı turistlerimizi sarıçam ormanlarımızın müthiş manzarasında bu zevki tatmaya bekliyoruz. Üç gün boyunca tüm hemşerilerimize ücretsiz olarak hizmet verecek. Geçtiğimiz günlerde bereketli bir kar yağışı aldık. Şu an 30 kilometreyi aşan tüm pistlerimiz açık, inşallah 22-25 Aralık tarihlerindeki kayak şampiyonasına kristal karlar diyarı Sarıkamış ev sahipliği yapacak. Yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız, kazasız belasız bir sezon diliyorum."

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş da kayak merkezinde suni karlama sistemine gerek duymadan 70 santimetre doğal kristal karla sezonu açtıklarını belirterek, herkesi bu doğal güzellikleri görmeye davet etti.

Kayakseverlerden Muvaffak Hindistan ise Sarıkamış'ın dünyanın en güzel kayak merkezlerinden birisi olduğunu dile getirerek, "Müthiş bir kayak zevki yaşıyoruz, yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz." dedi.

Açılışa, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Cihan Alkan, kurum amirleri, otel işletmecileri, siyasi parti temsilcileri, kayak eğitmenleri ve vatandaşlar katıldı.