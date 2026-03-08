Haberler

Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki kayak eğitmenleri, kadın kayakseverlere karanfil verdi

Güncelleme:
Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak eğitmenleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın kayakseverlere karanfil dağıtarak bir etkinlik düzenledi. Yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın keyfini çıkarırken, eğitmenler gösterilerle kadınları kutladı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak eğitmenleri "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın kayakseverlere karanfil dağıttı.

İlçedeki 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karı ile bilinen kayak merkezinde kar kalınlığı ikinci etap pistlerde 2 metreye ulaştı.

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistler kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticiler Derneği eğitmenleri, kayak merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pankartlı kayak gösterisi yaptı.

Eğitmenler zirveden "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" pankartıyla iniş yaparak, kayak yapan kadınlara karanfil verdi.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticiler Derneği Başkanı Bülent Yılmaz, AA muhabirine, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bugün kayak merkezimizde kadınlarımıza çiçek verdik. Bütün kadınları ve anneleri Sarıkamış'ın muhteşem doğasında kayağa bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan kayak için Sarıkamış'a gelen Dilek Boyuneğmez, kayak yaptıkları esnada sürprizle karşılaştıklarını ifade ederek, "İlk kez burada kayak yapıyorum, her şey çok güzel. Dünya Kadınlar Günü'ne denk geldiği için ayrıca gurur duyuyorum." dedi.

Kayakseverlerden Özge Öztürk de çiçekle karşılandığı için mutlu olduğunu belirterek, kayak eğitmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
