SARAYBOSNA - Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 45 farklı ülkeden öğrenciye eğitim veriyor - Büyükelçi Sadık Babür Girgin

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS), ekipmanıyla, öğrenci ve hocalarıyla "uluslararası" vasfını layığıyla taşıdığını belirtti.

Büyükelçi Girgin, Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfına (SEDEF) ait IUS'ye hafta içinde yaptığı ziyaretle ilgili görüşlerini AA muhabiriyle paylaştı.

IUS ziyaretini "etkileyici" olarak değerlendiren Girgin, "Üniversitenin ortamı çok güzel ve öğrenciler çok iyi kaynaşmış durumdalar." dedi.

Üniversitenin Biyoloji, Elektrik-Elektronik, Makine laboratuvarları, Mimarlık atölyesi ve Görsel Sanatlar Bölümü'ne ait film stüdyosunu gezen Girgin, "Değişik branşlardaki teçhizat dikkat çekiciydi. Öğrencilerin bir kısmıyla konuştuğumuzda, daha eğitimlerini tamamlamadan çalışmaya başlayan öğrencilerin olduğunu gördük, bu mutlu edici bir tabloydu." diye konuştu.

Girgin, " Türkiye'den hayırseverlerin desteğiyle kurulan bu üniversiteyi gördüğümde, tekrar öğrenci olabilmeyi gönlümden geçirdim." dedi.

Bosna Hersek'in Türkiye'ye benzediğini ve Türk geleneklerinin ülkede hala yaşatıldığını vurgulayan Girgin, "Çocuklarını buraya yollayacak Türk velilere gözlerinin arkada kalmamasını söylemek isterim. IUS burada, FETÖ kuruluşlarına karşı doğru ve kaliteli bir alternatifi teşkil etmekte. Son derece profesyonel şekilde yönetilen bu üniversite, ekipmanıyla, öğrenci ve hocalarıyla 'uluslararası' vasfını layığıyla taşıyor." ifadelerini kullandı.

IUS'nin 45 farklı ülkeden toplam 1700 öğrencisi var

IUS Rektörü Ahmet Yıldırım da AA muhabirine IUS ile ilgili bilgi verdi.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin 2003'te kurulduğunu ve aktif eğitim faaliyetlerine 2004'te başladığını ifade eden Yıldırım, IUS'nin şu an 45 farklı ülkeden 1700 civarında öğrencisi olduğunu ve toplamda sayıları 3 bini bulan mezunlarının dünyanın birçok yerinde iyi konumlarda çalıştığının altını çizdi.

Yıldırım, "Üniversitemiz de şu an için 12 farklı ülkeden öğretim üyesi bulunmakta. Bosna Hersek'teki tek uluslararası üniversite olarak çalışmaktayız ve üniversitemizin eğitim dili tamamen İngilizcedir." dedi.

IUS'nin toplam 5 fakülte, 17 lisans programı ve 21 yüksek lisans ve doktora eğitimi bulunduğu hatırlatan Yıldırım, "Bunun haricinde, İngilizce hazırlık okulumuz uluslararası akreditasyona sahip ve kaliteli bir eğitim veriyor. Buraya gelen yabancı uyruklu, İngilizce bilmeyen tüm öğrenciler, İngilizce hazırlık okulunu bitirdikten sonra üniversite eğitimlerine başlıyorlar." diye konuştu.

Yıldırım, IUS'nin son 3 yıldır, Webometrics derecelendirme kuruluşunun raporuna göre, Bosna Hersek'teki "en iyi özel üniversite" olduğunu belirterek "Balkanlar ve dünya sıralaması her geçen gün yükseliyor. Bu bizim için çok önemli. Bu önemli bir kalite göstergesidir." ifadesini kullandı.

IUS'nin her yıl Boşnak öğrenciler için bursluluk sınavı organize ettiğini ve Boşnak öğrencilerin hemen hemen tamamının burslu olduğunu belirten Yıldırım, "Kuruluş misyonumuza bağlı bir kurum olarak, kaliteli bir eğitim vermek için kurulmuş, çok yüksek oranda burs veren bir vakıf üniversitesiyiz." dedi.

Yıldırım, Bosna Hersek'in tüm bölgelerinden öğrencilerin katılabileceği bursluluk sınavının 26 Mart'ta düzenleneceğini ve bu sınav sonucuna göre öğrencilerin farklı oranlarda burslar elde edeceğini belirtti.

Türkiye'den ve diğer ülkelerden gelecek olan uluslararası öğrencilere ve velilerine mesaj gönderen Yıldırım, "IUS kampüsü, Bosna Hersek'teki en büyük özel üniversite kampüsüne sahip. Burası uluslararası ortamda eğitim alınabilecek ve uluslararası bir diplomaya sahip okunabilecek en ekonomik üniversitelerden biri. Saraybosna ise oldukça güvenli bir şehir." diye konuştu.

IUS'nin sıcak ortamı öğrencilerin ilgisini çekiyor

IUS öğrencilerinden Ejub Bilajbegovic, "IUS'yi Suudi Arabistan'da yaşayıp çalıştığım yıllarda bir arkadaşımdan duydum. İlk yıldan itibaren burslu olarak burada okumaktayım. Çok modern ekipmanla donatılmış bir laboratuvarımız var çok kaliteli çalışmalar yapmaktayız." dedi.

Türk Dili Edebiyatı öğrencisi olan Ehlimana Alihodzic, ağabeyi ve ablasının da IUS'de okuduğunu ve kendisini buraya çeken şeyin, IUS'deki sıcak arkadaş ortamı olduğunu dile getirdi.

Alihodzic, "Yüzde 80 burslu olarak eğitim almaktayım ve bu durumdan çok memnunum. IUS'nin bize verdiği fırsatları göz önünde bulundurduğumuzda çok iyi bir burs oranımın olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

2003 yılında kurulan ve Balkanlar'daki en büyük eğitim projelerinden biri olan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Bosna Hersek'te Avrupa Eğitim Standartlarını benimseyen ilk eğitim kurumları arasında yer alıyor.

Üniversitenin, farklı kıtalardan dünyanın yaklaşık 45 ülkesinden lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere her seviyeden 1700 civarında öğrencisi bulunuyor.???????