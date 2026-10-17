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Sapanca'da selde yıkılan 2 köprünün ardından hasar giderme çalışmaları sürüyor

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Sapanca'da selde yıkılan 2 köprünün ardından hasar giderme çalışmaları sürüyor
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Sapanca'da şiddetli yağışın ardından oluşan selde 2 köprü yıkıldı, 3 köprü ağır hasar gördü; bir bina, 4 bungalov ev ve 6 araç sel sularına kapıldı. İlçede 36 ev ve işletme zarar görürken Kaymakam Yazıcı bölgede inceleme yaptı, çalışmalar sürüyor.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde oluşan hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Sapanca Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Sapanca'da etkili olan sağanak yağmurun ardından oluşan sel nedeniyle ilçenin birçok noktasında hasar meydana geldi. İlçede 2 köprü yıkıldı, 3 köprü ağır hasar gördü. Bir bina ile 4 bungalov ev ve 6 araç sel sularına kapıldı. Selde ayrıca 36 ev ve işletme zarar gördü. Sapanca Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Gökkaya, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özenç, Yol Bakım Şube Başkanı Murat Mutlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Sapanca Şube Müdürü Atilla Cebeci ile Sapanca Orman işletme Şefliği, DSİ ve ilgili mahalle muhtarları ile birlikte selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Yazıcı, Yanık Köprüsü'nde meydana gelen çökme nedeniyle ulaşıma kapanan Sapanca-İzmit karayoluna alternatif olarak planlanan Meşelik Köprüsü'ndeki çalışmaları da yerinde gördü. Yoğun yağışta oluşan sel sonrası Fevziye-Akçay Deresinin Akçay Mahallesi Hızlı Tren tüneli bölgesi geçişinde yoldan 15 metre aşağıya doğru derinlik oluştu. Taşkının yaşandığı bölgelerde yer yer mil, kum, çamur ve ağaç atıklarının yoğunluğu da gözlemlendi.

Yetkililer, yağışın gece saatlerinde de devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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