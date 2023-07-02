Atatürk heykelinin üzerine çıkan şahıs gözaltına alındı

Şanlıurfa'da Atatürk heykelinin üzerine çıkan bir kişi gözaltına alındı. Valiliğin açıklamasında şüphelinin Suriye uyruklu ve 13 yaşında olduğu kaydedildi.

Şanlıurfa'da Atatürk heykelinin üzerine çıkan bir kişi sosyal medyada tepki toplantı. Şanlıurfa Valiliği, 13 yaşındaki Suriyeli uyruklu şahsın gözaltına alındığı açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği, Atatürk heykelinin üzerine çıkan zanlının gözaltına alındığını bildirdi. Valiliğin yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında "Suriyeli gençten haddini aşan eylem: Ata'ya saygısızlık" başlıklı paylaşımların yapıldığı kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

İnceleme üzerine olayın şüphelisi olarak Suriye uyruklu M.E'nin (13) güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Şüpheli, gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Konu, tüm birimlerimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. İlimizde bu ve benzeri provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.