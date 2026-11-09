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Şanlıurfa Siverek'te refüje çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Siverek'te Ofis Mahallesi Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı ve kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Diyar Bulunmaz'ın (19) kullandığı 63 AHP 673 plakalı otomobil, Ofis Mahallesi Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Muhammed Murat Bulunmaz (14) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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