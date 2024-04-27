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Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, elektrik kesintilerine karşı oturma eylemi başlattı

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Şanlıurfa ve Mardin'deki sürekli elektrik kesintilerinin yurttaşları mağdur ettiği gerekçesiyle CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Tanal, tüm Şanlıurfa milletvekillerini eyleme destek vermeye davet etti.

(ANKARA) - Şanlıurfa ve Mardin'deki sürekli elektrik kesintilerinin yurttaşları mağdur ettiği gerekçesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde oturma eylemi başlatan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, parti fark etmeksizin tüm Şanlıurfa milletvekillerini bakanlık önündeki eylemine destek vermeye davet etti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa ve Mardin'deki sürekli elektrik kesintilerinin yurttaşları mağdur ettiği gerekçesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Oturma eylemini devam ettiren Tanal, tüm Şanlıurfa milletvekillerini eyleme destek vermeye davet etti. Tanal'ın  açıklaması şöyle:

"Onurlu bir yaşam için elektrik hakikaten evlerde bir ihtiyaç. Şanlıurfa ve Mardin tarafında dünden itibaren sürekli elektrik kesintileri var ve solunum cihazına bağlı insanlar yaşıyor ve aynı zamanda diyaliz hastaları olanlar var. Bu insanlar elektriğe bağlı olarak hayatlarına devam ediyor. Elektrik bir enerji olması sebebiyle yaşam hakkıdır. Hiçbir gerekçeyle insanlar bu yaşam hakkından mahrum bırakılamaz. Burada oturma eylemimiz devam ediyor. Şanlıurfa'da benimle birlikte 14 milletvekili var. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın, elektriğin kesilmesi bir insan hakkı ihlali olması nedeniyle partiler üstü bir husustur. Şanlıurfalı tüm milletvekillerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki bu eyleme destek vermelerini bekliyorum. Şanlıurfalıların bu mağduriyetlerine milletvekillerinin sessiz ve kayıtsız kalmamasını diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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