Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden 'erkek çocuğa gelinlik giydirildiği' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, erkek çocuğa gelinlik giydirildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan videoya ilişkin açıklama yaptı. Emniyet videodaki kişinin 23 yaşındaki zihinsel engelli M.T. olduğunu, belediye personeli ddiaların gerçeği yansıtmadığını ve görüntüleri paylaşan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Şanlıurfa'da çekilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Videoda yer alan görüntülerde bir erkek çocuğa gelinlik giydirildiği iddia edildi.

Görüntülerle ilgili Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu videonun sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından yapılan çalışmada, polis ekiplerinin görüntülerin çekildiği yeri tespit ettiği belirtildi.

"ÇOCUK GELİN HABERİ ASILSIZ"

Merkez Eyyübiye ilçesinde çekilen videodaki kişilerin belediye personeli olmadığı, taş döşeme işinde çalışan taşeronlar olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Çocuk Şube Müdürlüğümüzce videodaki mağdurun kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, mağdurun M.T. (23) olduğu, zihinsel engelinin bulunduğu ve kendisini ifade etmekte zorlandığı anlaşılmıştır. Mağdurun gelinliği yerde bulduğu ve giydiği, daha sonra videodaki işçilerin söylemlerine istinaden gelinliği çıkardığı, gelinliğin altında bulunan kıyafetleriyle eve gittiği ve çocuk gelin haberinin asılsız olduğu tespit edilmiştir. Mağdur şahıs işlemleri akabinde ailesine teslim edilmiştir."

İŞLEM BAŞLATILDI

Açıklamada, mağdurun görüntülerini paylaşan kişiler hakkında "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.