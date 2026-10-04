Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da MEB standı 52 etkinlikle yoğun ilgi gördü

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan stantta eğitim teknolojileri ve öğrencilerin geliştirdiği projeler sergilenirken, deneyim istasyonları katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Okul öncesi çocuklardan yetişkinlere kadar çok sayıda ziyaretçi, stantta sergilenen projeleri inceleyerek deneyim istasyonlarında çeşitli uygulamalara katıldı.

Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da Milli Eğitim Bakanlığı standı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Bakanlığa bağlı okullardan yarışmalara katılan öğrenciler de geliştirdikleri projeleri stantta ziyaretçilerin beğenisine sundu. Eğitim teknolojilerinin yanı sıra farklı yaş gruplarına yönelik deneyim istasyonlarında katılımcılara çeşitli uygulamalar yaptırıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü standında görevli öğretmen Hüseyin Keçeli, etkinlikte 1'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar öğrencileri ağırladıklarını söyledi. Genel Müdürlüğün 13 ayrı standının bulunduğunu belirten Keçeli, "Biz de Mesleki ve Teknik Eğitim adına 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine hitaben yapılan projeleri tanıtıyoruz. Mesleki eğitime yönlendirme ve tanıtım faaliyetlerini yürütüyoruz" dedi.

Keçeli, stantta öğrencilerin teknolojiyle birebir temas edebilmesi amacıyla 52 farklı etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Öğrencilerin bir robota dokunmaları, bir etkinlik içerisinde yer almaları için aktiviteler yürütüyoruz. Şu ana kadar TEKNOFEST Güneydoğu'da 1 milyona yakın katılım olduğunu öğrendik. Şanlıurfa açısından çok büyük bir katılım olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı standında yoğunluk yaşandığını ifade eden Keçeli, "Talepler de iyi. Standlarımıza yoğun bir ilgi var. Burada bütün öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımız kendi etkinlik alanlarını tanıtmak için yoğun bir gayret sarf ediyor. Mesleki ve teknik eğitimin standında çok vakit geçiriyorlar. Yenilikçi eğitim teknolojilerinde, temel eğitim stantlarında, ayrıca etkinlik alanlarında bolca vakit geçiriyorlar" dedi.

'İLK DEFA BÖYLE BÜYÜK BİR YARIŞMAYA KATILIYORUZ'

Mesleki Yeterlilik Yarışması kapsamında düzenlenen 'Insamator' kategorisinde birinci olan Sakarya Kaynarca Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Emin Efe Uludüz de projeleriyle ilgili bilgi verdi. Yarışmada 4 öğrenci ve 1 danışman öğretmenden oluşan ekip olarak yer aldıklarını belirten Uludüz, hazırlık sürecinde danışman öğretmenlerinin kendilerine destek olduğunu, çalışmanın büyük bölümünü ise ekip olarak yürüttüklerini söyledi.

Yaz boyunca ürün üzerinde çalıştıklarını anlatan Uludüz, "Bundan öncesinde herhangi bir hazırlığımız olmadı. Sadece 11'inci sınıf boyunca bir sene kendi mesleğimiz üzerinden denemeler yaptık. Tamamen alışkanlığımız" dedi.

Yarışmada birinci olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Uludüz, "Sadece ben değil, bütün ekip arkadaşlarım olarak çok mutluyuz. Çünkü biz bunu tek kişi olarak kazanmadık. Bir ekip olarak, ekip çalışmasının içerisinde ilerleyerek hep beraber kazandık. İlk defa böyle bir yarışmaya katılıyoruz, ilk defa böyle büyük bir alan içerisindeyiz. Çok heyecanlıyız ve enerjimiz yüksek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı