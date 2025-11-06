Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen 112'ye haber verdiler

Haberler

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar tarafından, yol kenarında silahla vurularak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. İhbarla olay yerine gelen ekipler olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Kadri Yeşiltaş'a ait olduğu tespit edilen ceset morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Şanlıurfa'da Siverek-Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde Kadri Yeşiltaş'ın cansız bedeni bulundu.
  • Olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit edildi.
  • Kadri Yeşiltaş'ın cansız bedeni otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da Siverek-Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde kenarında yerde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, cesedin Kadri Yeşiltaş'a ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin yakınlarında çok sayıda boş kovan buldu. Yeşiltaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
