Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen 112'ye haber verdiler

Şanlıurfa'da Siverek-Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde kenarında yerde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, cesedin Kadri Yeşiltaş'a ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin yakınlarında çok sayıda boş kovan buldu. Yeşiltaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.