Şanlıurfa'da Tütün İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 20 Yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da, tütün işçilerini taşıyan minibüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, öğleden sonra Bozova ilçesine bağlı Tülmen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adıyaman'da tütün toplamaktan dönen işçilerinin taşındığı İsmail Altundağ yönetimindeki 64 ADH 681 plakalı minibüsün arka sol lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler tarafından minibüsten çıkarılan ve ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 20 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
