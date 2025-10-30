Şanlıurfa'da TEKNOFEST ve GAP Yeşil İnovasyon Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Şanlıurfa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TEKNOFEST ve GAP Yeşil İnovasyon Yarışmasında başarılı olan 21 proje için ödül töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, GAP Tarımsal Araştırma Merkezinde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Gençlerin hayal kurmalarını önemsediklerini vurgulayan Yılmaz, öğrencileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu da projeleri tek tek incelediğini dile getirdi.

Kodlama ve yeni nesil teknolojilerde gençlerin daha aktif rol almaya başladığını belirten Koçoğlu, gençlerin motivasyonunu artırmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde TEKNOFEST'e katılan projelerin yüzde 70'inin alt yapısının GAP Yeşil İnovasyon Yarışmalarında öne çıktığını söyledi.

Güneydoğu illerini kapsayan söz konusu yarışmanın gelecek yıl ulusal boyuta taşınacağını duyuran Maral, yarışmanın kapasite ve çerçevesinin artarak devam ettirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan ile Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu'nun da katıldığı tören, başarılı 21 projeye ödül verilmesiyle sona erdi.