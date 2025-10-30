Haberler

Şanlıurfa'da TEKNOFEST ve GAP Yeşil İnovasyon Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Şanlıurfa'da TEKNOFEST ve GAP Yeşil İnovasyon Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST ve GAP Yeşil İnovasyon Yarışması'nda başarılı olan 21 projeye ödül verildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Şanlıurfa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TEKNOFEST ve GAP Yeşil İnovasyon Yarışmasında başarılı olan 21 proje için ödül töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, GAP Tarımsal Araştırma Merkezinde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Gençlerin hayal kurmalarını önemsediklerini vurgulayan Yılmaz, öğrencileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu da projeleri tek tek incelediğini dile getirdi.

Kodlama ve yeni nesil teknolojilerde gençlerin daha aktif rol almaya başladığını belirten Koçoğlu, gençlerin motivasyonunu artırmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde TEKNOFEST'e katılan projelerin yüzde 70'inin alt yapısının GAP Yeşil İnovasyon Yarışmalarında öne çıktığını söyledi.

Güneydoğu illerini kapsayan söz konusu yarışmanın gelecek yıl ulusal boyuta taşınacağını duyuran Maral, yarışmanın kapasite ve çerçevesinin artarak devam ettirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan ile Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu'nun da katıldığı tören, başarılı 21 projeye ödül verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı karar onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
19 çocuklu 'Galericiler Kralı'nın tüm serveti temizlikçiye kaldı

19 çocuklu 'Galericiler Kralı'nın tüm serveti temizlikçiye kaldı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı karar onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Ülkeyi 650 İHA ve hipersonik dahil 50'den fazla füzeyle vurdular
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde izdiham: 23 öğrenci yaralandı

Küçücük çocuklar, okul çıkışı kabusu yaşadı! Çok sayıda yaralı var
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı

Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.