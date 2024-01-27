Şanlıurfa'da Silahla Şaka Sonucu Genç Öldü
Şanlıurfa'da bir genç, şaka amacıyla doğrulttuğu arkadaşı 16 yaşındaki Yakup Kaçar'ı göğsünden vurdu. Hastaneye kaldırılan kaçar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı yaştaki arkadaşı ise gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da bir genç, arkadaşının silahla şaka yapması sonucu göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı.
ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN VURDU
Olay sabah saatlerinde Dağyanı Mahallesi'nde meydana geldi. M.C., (16) arkadaşı Yakup Kaçar'ın (16) evine ziyarete gitti. Çıktıkları evin bahçesinde M.C., iddiaya göre yanındaki tabancayı şaka amacıyla Yakup Kaçar'a doğrulttu. Bu sırada tabanca ateş aldı ve çıkan kurşun Kaçar'ın göğsüne isabet etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Kanlar içerisinde yere yığılan Yakup Kaçar, komşuların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kaçar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M.C., gözaltına alındı.