Şanlıurfa'da Silahla Şaka Sonucu Genç Öldü

Şanlıurfa'da bir genç, arkadaşının silahla şaka yapması sonucu göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı.

ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN VURDU

Olay sabah saatlerinde Dağyanı Mahallesi'nde meydana geldi. M.C., (16) arkadaşı Yakup Kaçar'ın (16) evine ziyarete gitti. Çıktıkları evin bahçesinde M.C., iddiaya göre yanındaki tabancayı şaka amacıyla Yakup Kaçar'a doğrulttu. Bu sırada tabanca ateş aldı ve çıkan kurşun Kaçar'ın göğsüne isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içerisinde yere yığılan Yakup Kaçar, komşuların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kaçar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M.C., gözaltına alındı.