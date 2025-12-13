Haberler

Şanlıurfa'da hayatını kaybeden polis memuru Karataş, son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'da hayatını kaybeden polis memuru Karataş, son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 52 yaşındaki polis memuru Faruk Karataş için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören yapıldı. Törene Vali, İl Emniyet Müdürü ve meslektaşları katıldı. Karataş, 30 yıla yakın meslek hayatında devlete sadakatle hizmet etmiş bir polis memuruydu.

Şanlıurfa tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 52 yaşındaki polis memuru Faruk Karataş için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü görevli polis memuru Faruk Karataş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karataş için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, ailesi ve yakınları ile Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Aksoy, polis memuru Karataş'ı kaybetmenin derin hüznünü yaşadıklarını aktararak, "Merhum polis memuru Faruk Karataş otuz yıla yaklaşan meslek hayatı boyunca, görev yaptığı her yerde devletine sadakatle hizmet etmiş, görev bilinci, disiplini, çalışkanlığıyla hem amirlerinin hem de mesai arkadaşlarının takdirini kazanmış, insanlara olan sevgisini ise her daim mütevazı duruşuyla göstermiş örnek bir polis memuruydu. Polislik mesleğini yalnızca bir görev olarak değil, bir yaşam biçimi olarak görmüş, üniformasını her zaman büyük bir onur ve gururla taşımıştır." dedi.

Burada düzenlenen törenin ardından Karataş'ın naaşı, Şanlıurfa Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
title