Şanlıurfa'da hayatını kaybeden polis memuru Karataş, son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 52 yaşındaki polis memuru Faruk Karataş için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü görevli polis memuru Faruk Karataş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karataş için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, ailesi ve yakınları ile Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Aksoy, polis memuru Karataş'ı kaybetmenin derin hüznünü yaşadıklarını aktararak, "Merhum polis memuru Faruk Karataş otuz yıla yaklaşan meslek hayatı boyunca, görev yaptığı her yerde devletine sadakatle hizmet etmiş, görev bilinci, disiplini, çalışkanlığıyla hem amirlerinin hem de mesai arkadaşlarının takdirini kazanmış, insanlara olan sevgisini ise her daim mütevazı duruşuyla göstermiş örnek bir polis memuruydu. Polislik mesleğini yalnızca bir görev olarak değil, bir yaşam biçimi olarak görmüş, üniformasını her zaman büyük bir onur ve gururla taşımıştır." dedi.

Burada düzenlenen törenin ardından Karataş'ın naaşı, Şanlıurfa Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.