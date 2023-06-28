Şanlıurfa'da kaçan kurbanlık boğa 2 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı

Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, 2 saatlik kovalamaca sonucu sakinleştirici iğne atılarak yakalandı. Boğa, kesime götürülmek üzere belediye görevlileri tarafından kontrol altına alındı.

Eyyübiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde Halil Yıldırım'a ait kurbanlık boğa kesilmek istendiği sırada sahibinin elinden kaçtı. Çevredekilerin uğraşlarına rağmen boğa yakalanamadı. Motosiklet, otomobil ve araçlarla önü kesilmeye çalışılan boğa, 2 saat sahiplerini peşinden koşturdu. Kilometrelerce devam eden takip sırasında bir sokakta boğa kıstırıldı, başına çuval geçirıldi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan boğa, bölgeye gelen belediye görevlileri tarafından sakinleştirici iğne vurulduktan sonra kesime götürülebildi.