Şanlıurfa'da 'Huzur 63' Operasyonu: 45 Gözaltı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

ŞANLIURFA'da, kent merkezindeki eğlence yerleri ile park ve meydanlarda, 1650 polisin katılımıyla 'Huzur 63' operasyonu düzenlendi. Denetimlerde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi, hakkında yakalama kararı bulunan 45 şüpheli gözaltına alındı.

Kentteki huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 1650 polis, akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bahçesinde toplandı. İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da katılıp çalışmaları yerinde takip etti. Denetim noktalarını ziyaret eden Aksoy, ekiplerden, yürütülen uygulamalar hakkında bilgi alırken, görevli personelle de bir araya geldi.

DENETİMLER 3 SAAT SÜRDÜ

Atilla Aksoy'un talimatının ardından kentteki eğlence merkezleri, kafe, park ve meydanlarda denetim yapıldı. 3 saat süren denetimlerde 10 bin 306 kişiye kimlik kontrolü yapıldı, 5 bin 30 araç, 139 açık iş yeri, 72 park ve bahçe ile 34 umuma açık alan incelendi. Ayrıca, hakkında arama kararı olan 45 şüpheli gözaltına alındı. 17 iş yeri ve 293 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 8 motosiklet trafikten menedildi, 9 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1450 paket gümrük kaçağı sigara, 52 kilogram kaçak tütün ve çeşitli miktarlarda 25 kilo esrar ile 650 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı