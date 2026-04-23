Şanlıurfa'da 23 Nisan kutlaması, Siverek'te sessizlik

ŞANLIURFA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kent protokolünün katılımıyla kutlanırken; Siverek'te saldırının düzenlendiği Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sessizlik hakim oldu.

Kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanırken, Siverek'ta buruk bir kutlama yapıldı. Siverek'te aralarında öğretmen, polis, kantinci ve öğrencilerin de bulunduğu 16 kişiyi yaralayıp ardından yaşamına son veren Ömer Ket'in saldırı düzenlediği Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde herhangi bir etkinlik düzenlenmedi. Okul sessizliğe bürünürken, bahçe ve çevresinde kimsenin bulunmadığı, dış kapının da kapalı olduğu görüldü. Şanlıurfa'da kent protokolünün katılımıyla düzenlenen törende, davul-zurna eşliğinde halk oyunları oynandı, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

'GÜÇLÜ BİR ÜLKEYİZ, UMUTLU OLACAĞIZ'

Etkinlikte konuşan Vali Hasan Şıldak, "Menfur ve üzücü olayları büyük bir acı ve kederle yaşadık. Tek tesellimiz, can kaybının sınırlı olmasıdır. Yaralılarımızın büyük bölümü iyileşti, şu anda hastanede sadece 3 yaralımız bulunmaktadır. Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yavrularımızın geleceği için daha güçlü adımlar atılması ve yeni uygulamaların hayata geçirilmesi önemli bir sürecin başlangıcı olacaktır. Toplum olarak hepimiz sorumluluk taşıyoruz. Ailelerimizin, çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Bu olayın topluma verdiği en önemli mesajın da bu olduğunu düşünüyorum. Bu süreci sükunet ve sağduyu ile atlatacağız. Güçlü bir ülkeyiz, umutlu olacağız" dedi. Program, öğrencilerin hazırladığı şiir dinletileri, oyunlar ve çeşitli gösterilerle devam etti.

