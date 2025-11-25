Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Personel yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan adliye binasının bodrum katındaki adli emanet deposunda patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, patlama sırasında 1 adliye personeli yaralandı. Yaşanan olayla ilgili son bilgileri paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Patlama emanet deposunda, zabıt katibi yaralandı" ifadelerini kullandı.
- Şanlıurfa Adliyesi'nin bodrum katındaki adli emanet deposunda patlama meydana geldi.
- Patlamada 1 adliye personeli (zabıt katibi) yaralandı.
- Patlamanın ardından bina tahliye edildi ve çevre güvenliği sağlandı.
Şanlıurfa Adliyesi'nin bodrum katında patlama meydana geldi, 1 adliye personeli yaralandı.
Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Adliyesi'nde binanın bodrum katındaki adli emanet deposunda patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından çıkan yangını fark eden personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, bina tahliye edildi. Yaralanan 1 adliye personeli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
ÇEVRE GÜVENLİĞİ SAĞLANDI
İsmi öğrenilemeyen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş barikat kurarak çevre güvenliğini sağladı. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
BAKAN TUNÇ: ZABIT KATİBİ YARALANDI
Adliye binasındaki patlamaya ilişkin son bilgileri paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Patlama emanet deposunda, zabıt katibi yaralandı" ifadelerini kullandı.