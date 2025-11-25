Haberler

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Personel yaralandı

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Personel yaralandı
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan adliye binasının bodrum katındaki adli emanet deposunda patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, patlama sırasında 1 adliye personeli yaralandı. Yaşanan olayla ilgili son bilgileri paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Patlama emanet deposunda, zabıt katibi yaralandı" ifadelerini kullandı.

  • Şanlıurfa Adliyesi'nin bodrum katındaki adli emanet deposunda patlama meydana geldi.
  • Patlamada 1 adliye personeli (zabıt katibi) yaralandı.
  • Patlamanın ardından bina tahliye edildi ve çevre güvenliği sağlandı.

Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Adliyesi'nde binanın bodrum katındaki adli emanet deposunda patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından çıkan yangını fark eden personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, bina tahliye edildi. Yaralanan 1 adliye personeli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ÇEVRE GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

İsmi öğrenilemeyen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş barikat kurarak çevre güvenliğini sağladı. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BAKAN TUNÇ: ZABIT KATİBİ YARALANDI

Adliye binasındaki patlamaya ilişkin son bilgileri paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Patlama emanet deposunda, zabıt katibi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet:

emanet deposunda gerçekleşmesi iyice araştırma yapılması gerekliliğinin göstergesidir...

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Bunlar adam olmaz..İyiler haric

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah CC acil şifalar versin inşallah Allah cc

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir D:

Filistin halkına çok şifalar verdi Şanlıurfa'ya da verebilir ama şimdi değil

yanıt16
yanıt75
Haber Yorumlarıgökhan tan:

birileri delilleri yok etti

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

yine bi sonuç çıkmayacak gör bak burdan da. düşen uçaklar, karakutu ses yok. eşref bitlis yok. adnan kahveci, özal, muhsin baba, Atatürk.. daha sayayım mı? afrika ülkesi gibiyiz halaaa..malesef...

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
