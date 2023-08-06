Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı! 2 kişi olay yerinde can verdi

İstanbul Sancaktepe'de iki kişinin seyahat ettiği motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Korkunç kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, kaza yerinde yapılan incelemede motosiklet sürücüsü ve yolcunun kasklarının olmadığı belirlendi.

Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Tarık Şekerci ve yolcu Seyhan İşbilir hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden polisin ilk incelemesinde iki kişinin de kask takmadıkları belirlendi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP BARİYERE ÇARPTI

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kartal- Samandıra TEM bağlantı yolu Sultanbeyli istikametinde meydana geldi. Hasan Tarık Şekerci'nin kullandığı 34 DFC 688 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

MOTOSİKLETTE İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Hasan Tarık Şekerci (25) ve yanında bulunan Seyhan İşbilir (33) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletteki iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle trafik bir süre polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsü ve yolcunun kasklarının olmadığını belirledi. Kazada hayatını kaybedenler otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.