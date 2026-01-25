HAYATINI kaybeden sanatçı Haldun Dormen için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Dormen'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne götürüldü.

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen (97), kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede 21 Ocak'ta hayatını kaybetti. Dormen için bugün Harbiye Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene, Haldun Dormen'in oğlu Ömer Formen, gelini Ayşe Arman, Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Batuhan Mumcu ve sanat camiasından birçok isim, ailesi ve Dormen'in sevenleri katıldı. Dormen'in cenazesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki tören sonrası öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nden kaldırılarak Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Haldun Dormen, bu yıl sanat hayatının 72'nci yılını kutluyordu. Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirilmiş, birçok önemli festivalde de onur ödüllerine layık görülmüştü.

'HAYATLA, SANATLA VE İNSANLA KURDUĞU ÇOK DERİN BİR İLİŞKİYDİ'

Oğlu Ömer Dormen, "Türk tiyatrosunun duayeni hocaların hocası herkesin Haldun abisi, hocası, can dostu ama Halit'in dediği gibi o benim babamdı. Tiyatro onun önceliğiydi, tutkusuydu. Ama o bu tutkuyu herkesi dışında bırakarak yaşamadı, aksine; azmiyle, enerjisiyle, o kapsayıcı, paylaşımcı davranışıyla hepimizi bu tutkunun bir parçası yaptı. Ama yüzeysel değil, hayata gerçekten inanarak ve tutunarak yaşadı. Bir şeye inandı mı, sonuna kadar arkasında durdu, asla vazgeçmedi. Ailesine bazen inatçı gelirdi ama aslında bu hayatla, sanatla ve insanla kurduğu çok derin bir ilişkiydi, bir güven ilişkisiydi" ifadelerini kullandı

'PERDE HİÇ KAPANMAYACAK'

Ömer Dormen, "Dopdolu yaşamayı severdi. Hiçbir hayatı ertelemedi, sonuna kadar kucaklamasını bildi. Onun için bugün burada onun gidişine üzülmekten çok, onun bize bıraktığı o güzel anıları, enerjisini, tevazusunu, asaletini, muzipliğini, o sevgi dolu kalbini hatırlayıp gülümseyelim. Babam cumhuriyet çocuğuydu, vatanına aşıktı. Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı bir vatanseverdi. Sanatı da çağdaş toplumun vazgeçilmez temel taşlarından biri olarak görürdü. Dolayısıyla gençlere tiyatro eğitimini vermek onun en büyük misyonlarından bir tanesiydi. Hayata bakışın, duruşun, bize öğrettiklerin hep benimle ve yüzlerce kardeşimle birlikte olacak. Bize yol göstermeye devam edecek. hayatıyla yaşamaya devam edecek. Seni çok seviyorum. Perde hiç kapanmayacak" dedi.

'BEN HALDUN ABİNİN HAYATINA DOKUNDUĞU BİNLERCE ÇOCUKTAN BİRİYİM'

Törende konuşan oyuncu Halit Ergenç, "Ben Haldun abinin hayatına dokunduğu binlerce çocuktan biriyim. Bana yol gösterdi. Önümüzde yeni ufuklar açtı. Pek çok büyük tiyatro insanı gelip geçti ülkemizden, dünyadan da öyle. Ama ben zannetmiyorum Haldun Dormen kadar çok insanla bu kadar çok nüfusla temas etmiş, onları yüreklendirmiş, hayatlarında kendilerini gerçekleştirmek için şans vermiş başka bir kişi yok. Ben de onlardan biriyim ve çok şanslıyım. Bugün burada sizin karşınızdaysam, hayatımı yaşayabiliyorsam, işimi yapabiliyorsam Haldun Abi sayesindedir. Her şeye, herkese rağmen bana inandığı ve benim üzerime hiç tahmin etmeyeceğim birtakım sorumluluklar yükleyip 'Hadi yap' dediği için. Yapmakla başlar her şey ve Haldun Abi bunu çok güzel yapan bir insandı herkes için" şeklinde konuştu.

'BEN YÖNETMENİMİ, ROL ARKADAŞIMI KAYBETTİM'

Oyuncu Nevra Serezli, "Haldun Dormen'in Türk tiyatrosuna katkıları saymakla bitmez. Çok üzgünüm çünkü çok şey kaybettim. Ben geçmişimi kaybettim. Ben hocamı kaybettim. Ben yönetmenimi, rol arkadaşımı kaybettim. Ben yazarımı kaybettim. Ben dostumu kaybettim. Ben eğlendiğim insanı, dertleştiğim, fikir aldığım insanı kaybettim. En önemlisi mutluluğuma sebep olan insanı kaybettim" dedi.