Güllü'ye son veda: Sanat dünyasının vefasızlığı dikkat çekti

Türk arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü (Gül Tut), Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 52 yaşındaki sanatçının cenazesi Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camii'nde kılınan öğle namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

SANAT DÜNYASINDAN KATILIM AZ KALDI

Cenazeye Güllü'nün ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından Murat Kurşun, Cansever, Killa Hakan, Kobra Murat ve Yener Çevik gibi isimler katıldı. Ancak sanat camiasından beklenen kalabalık oluşmadı.

Mahsun Kırmızıgül, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Simge Sağın, Berkay, İrem Derici ve Özgür Aras'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim ise törene bizzat katılmak yerine çelenk gönderdi. Bu durum, sanat dünyasında "vefasızlık" tartışmalarını gündeme getirdi.

KIZI FENALIK GEÇİRDİ

Tören sırasında gözyaşları sel olurken, Güllü'nün kızı annesinin tabutu başında fenalık geçirdi. Ünlü sanatçının naaşı, sevenlerinin omuzlarında taşınarak Tuzla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 5. katındaki terasından düşerek yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yapılan resmi açıklamada, sanatçının kızı ve kızının arkadaşıyla evde bulunduğu sırada camdan düştüğü, savcılık talimatıyla "yüksekten düşme" konusundan tahkikat başlatıldığı bildirilmişti.