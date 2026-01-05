Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Dünyanın dört bir yanından sanatçı ve küratörleri bir araya getiren "LA Art Show", özel içerikleri ve seçkin katılımcılarıyla 7-11 Ocak'ta Los Angeles Kongre Merkezi'nin West Hall bölümünde sanatseverleri ağırlayacak.

Danimarka'nın 1998'den bu yana düzenlenen köklü sanat fuarı "Art Herning", 250'den fazla uluslararası ve yerel sanatçının eserlerini 9-11 Ocak'ta Messecenter Herning'de sanatseverlerle buluşturacak.

Güney Amerika'nın köklü sanat buluşmalarından "Este Arte" 7 Ocak'a kadar Uruguay'ın Jose Ignacio kentinde 12. edisyonuyla ziyaretçileriyle buluşacak.

Gösteriler

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Adelphi Theatre, 7-12 Ocak'ta "Back To The Future-The Musical" etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en uzun süre sergilenen oyunu olma unvanına sahip Agatha Christie klasiği "The Mousetrap", gizem dolu hikayesiyle 5-10 Ocak'ta Londra'daki St Martin's Theatre sahnesinde izlenebilecek.

Roald Dahl'ın hikayesinden uyarlanan ve Royal Shakespeare Company imzasını taşıyan ödüllü "Matilda The Musical" 6-11 Ocak'ta Cambridge Theatre'da sahnelenecek.

Mary Shelley'in eserinden uyarlanan ve insan ruhunun derinliklerine doğru karanlık bir yolculuğa davet eden "Frankenstein", 7 Ocak'ta Çekya'nın başkenti Prag'daki Estates Theatre sahnesinde sergilenecek.

Dünyanın ilk kara ışık tiyatrosunun 50 yılı aşkın tarihindeki en etkileyici sahnelerini bir araya getiren "Antologia", 8 Ocak'ta Prag'daki Reduta Theatre sahnesinde izleyicileri hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir yolculuğa çıkaracak.

Film festivalleri

Dünya sinemasının seçkin örneklerini bir araya getiren "37. Palm Springs International Film Festival (PSIFF)", 12 Ocak'a kadar Kaliforniya'nın Coachella Vadisi'nde sinemaseverleri ve sektör profesyonellerini buluşturacak.

Zengin bir film programıyla sinemaseverlere kapılarını açan "St. Augustine Film Festival", 5-11 Ocak'ta özel konukları ve çeşitli film gösterimleriyle katılımcıları ağırlayacak.

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen "Palm Springs Uluslararası Film Festivali", bu yıl 12 Ocak'a kadar sinemaseverler için hazırlanan özel bir seçkiyi sunacak.

Konserler

Dünyaca ünlü keman virtüözü Andre Rieu, etkileyici performansı ve görkemli şovuyla 10 Ocak'ta Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Ziggo Dome sahnesinde, 11 Ocak'ta Belçika'nın Anvers şehrindeki Sportpaleis sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

İskoç rock grubu Biffy Clyro, yeni albümleri "Futique" kapsamında düzenledikleri Avrupa turnesinin açılışını 9 Ocak'ta Birleşik Krallık'taki Belfast SSE Arena sahnesinde gerçekleştirecek.

Azerbaycan'ın milli müzik mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen "Muğamat axşamı" projesi kapsamında, bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Beynelxalq Muğam Merkezi'nde konser düzenlenecek.

Klasik müziğin dahi ismi Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerinin tarihi kostümler eşliğinde yankılanacağı "Mozart-A rare evening of Classical Music" konseri, 7 Ocak'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Azerbaycan Devlet Akademik Filarmonisi'nde sanatseverleri ağırlayacak.

Azerbaycan'ın köklü müzik geleneğini modern bir sunumla birleştiren ve yetenekli sanatçıların performanslarıyla hayat bulan "Elegance of Mugham Evening", 7 ve 10 Ocak'ta Bakü'deki Show Gallery sahnesinde gerçekleştirilecek.

Azerbaycan Devlet Akademik Filarmonisi ve Reşid Behbudov Devlet Mahnı Tiyatrosu solisti, ünlü klarnet sanatçısı Hakim Abdullayev'in 65. yaş dönümüne özel jübile konseri, 9 Ocak'ta Bakü'deki Beynelxalq Muğam Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Sinemalar

ABD sinemalarında bu hafta 4 film vizyona girecek.

Johnny Sequoyah ve Troy Kotsur'un başrollerini paylaştığı korku filmi "Primate", insan-doğa çatışmasını merkeze alan hikayesiyle gerilim dozunu yükseltmeyi hedefliyor.

Gerard Butler ve Morena Baccarin'in yeniden bir araya geldiği aksiyon ve bilim kurgu yapımı "Greenland 2: Migration", küresel bir felaket sonrası insanlığın hayatta kalma mücadelesini beyazperdeye taşıyor.

Imogen Poots'un başrolünde yer aldığı biyografi, drama ve romantizm türlerindeki "The Chronology of Water", travma, hafıza ve iyileşme temaları etrafında şekillenen bir yaşam öyküsünü konu alıyor.

Yasmine Al Massri, Yahya Mahayni ve Omar Sy'nin rol aldığı dram filmi "I Was a Stranger" ise göç, aidiyet ve kimlik arayışını insan hikayeleri üzerinden anlatıyor.