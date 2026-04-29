Sanat çınarlarını yetiştiren Ankara Devlet Konservatuvarı, kuruluşunun 90. yılını kutlamaya hazırlanıyor

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürü, orkestra şefi Prof. Burak Tüzün, konservatuvarın kuruluş yıl dönümü olan 6 Mayıs'ı, pek çoğu ünlü mezun sanatçıların katılımıyla CSO Ada Ankara'da büyük bir program ile kutlayacaklarını bildirdi.

Ankara Devlet Konservatuvarı 6 Mayıs'ta kuruluşunun 90. yılını büyük bir programla kutlayacak ve bu etkinlikleri yıl boyu sürdürecek.

Konservatuvarın temelleri Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 1924'te açılan Musiki Muallim Mektebi'nin kurulmasıyla atıldı.

1936'a kadar okulun öğretmen yetiştiren bölüm, Musiki Muallim Mektebi adıyla varlığını sürdürürken, serbest müzik ve sahne sanatları eğitimi veren bölümler, Devlet Konservatuvarı adı altında yapılandırıldı.

Devlet konservatuvarının kuruluş süreci, 6-12 Mayıs 1936 tarihlerinde yapılan yetenek ve seviye sınavlarıyla fiilen başladı.

Bu sınavların ilk günü olan 6 Mayıs 1936, Cumhuriyet'in ilk konservatuvarı olan Ankara Devlet Konservatuvarının kurumsal olarak oluştuğu tarih olarak kabul edilerek, kuruluş günü olarak kutlanıyor.

Ferit Tüzün, Faik Canselen, Muammer Sun, Nevit Kodallı, Cüneyt Gökçer, Bozkurt Kuruç, Gürer Aykal, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Kartal Tibet, Ayten Gökçer, Çetin Tekindor, Cihan Ünal, Rengim Gökmen gibi çok sayıda usta sanatçı Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim gördü.

"Büyük sanatçıların neredeyse tamamına yakınını mezun etmiş geleneksel bir kurum"

Prof. Tüzün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konservatuarın, Cumhuriyetin müzik devrimleri alanında simge bir kurumu olduğu için Türk kültür tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Tüzün, "Ankara Devlet Konservatuarı, ülkemizdeki büyük sanatçıların neredeyse tamamına yakınını mezun etmiş geleneksel bir kurum." dedi.

Bu yıl kutlama etkinliklerinin Ankara Devlet Konservatuarının 90. yılı için 27 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrasının ortaklaşa yaptıkları konserle başladığını söyledi.

6 Mayıs'ta mezuniyetinin 50. yılındaki sanatçılar plaket alacak

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Ortaokul ve Lisans Korolarının katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın periyodik konserlerinden bir tanesinin daha yapıldığını belirten Tüzün, konserin solistlerinin okulun mezunlarından piyanistler Muhiddin Dürrüoğlu ve Özgür Aydın'ın olduğunu söyledi.

Tüzün, şunları kaydetti:

"Kuruluş yılımız olan 6 Mayıs'ta CSO Ada Ankara Ana Salon'da büyük bir konser yapacağız. Ankara Devlet Konservatuarı'nın orkestra üyeleri ve koroları, '90. Yıl Orkestra ve Korosu' ismiyle sahneye çıkacaklar. Başka kurumlarda çalışıp okulumuzdan mezun olmuş eski sanatçılarımız da bu orkestraya ve koroya dahil olacaklar. Şef Rengim Gökmen hocamızın yönetimindeki konserin uzun bir repertuarı bulunuyor. Okulumuzun tiyatrodan baleye, şandan caza kadar tüm bölümleri konserde temsil verecek. Tören esnasında da 50. yıl mezunlarımız kendi plaketlerini alacak ve onlar da salonda bulunacaklar. Bu işin yalnızca sanatsal kısmı.

Tabii bir de bilimsel tarafı olacak kutlamaların ve bilimsel kısmını ekim ayında planlıyoruz. 90. yıl etkinlikleri, 2026 yılının sonuna kadar devam edecek. Ekim ayı itibarıyla Müzik Bilimleri bölümümüzün koordinasyonunda, uluslararası bir sempozyumla konservatuvarımızın 90. yılı bilimsel kaynaklara geçmiş olacak."

Tüzün, yıl boyunca tiyatro, bale bölümü ve şan bölümünün ayrı ayrı 90. yıla hitap eden etkinlikleri ve tiyatro oyunlarının olacağını belirtti.

Tatbikat Sahnesi topluluğu hayata geçiyor

Ankara Devlet Konservatuvarı çatısı altında 1940'da kurularak, Türkiye'de çağdaş tiyatro anlayışının yerleşmesinde önemli etkisi olan tiyatro topluluğu "Tatbikat Sahnesi"nin, 1949'da Devlet Tiyatroları kurulana kadar üstlendiği büyük misyonu olduğunu anımsattı.

Prof. Tüzün, "Biz Tatbikat Sahnesini, 90. yıl vesilesiyle tekrar hayata geçiriyoruz ve bir dahaki yıldan itibaren tiyatro bölümümüz Keşanlı Ali Destanı'nı periyodik bir sezon boyunca sergileyecek. Yavaş yavaş konservatuar, bütün üretimlerini çevresiyle, üniversite öğrencileriyle, Ankara ile paylaşan, aktif olarak sanatın sahnesinde bulunan bir yer haline tekrar gelecek." dedi.

Bütün sanatçıların konservatuvarın doğal öğretmenleri ve paydaşları olduğunu belirten Tüzün, 6 Mayıs'ta mezuniyetin 50. yılındaki bazı sanatçıların programları dolayısıyla gelemeyeceğini ancak sonrasında mutlaka konservatuvara gelerek öğrencilerle buluşacaklarını ve çalıştay düzenleyeceklerini kaydetti.

Tüzün, "Konservatuvarımızın eski mezunlarını daha da sistemimizin içine dahil etmeyi planlıyoruz. Çocuklarımız hangi geleneğin, kimlerin devamı olduklarını çok iyi bilmeleri ve onlardan geçmişlerine dair bilgileri doğru bir şekilde almaları gerekiyor. 2026 yılında başlayan bu gelenek artık her yıl artarak devam etmeli ve bütün mezunlarımızın bir ayağı bu okulda olmalı." ifadelerini kullandı.

Konservatuvarın ilk binası olan ve Mamak Belediyesi sorumluluğundaki Cebeci'deki Musiki Muallim Mektebi binasında da bazı etkinliklerin yapılmasını planladıklarını bildiren Tüzün, Keşanlı Ali Destanı'nı oraya da götürmek istediklerini dile getirdi.

"Çocuklarımızın nasıl bir geleneğin devamı olduklarını anlatmamız gerekiyor"

Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan bir orkestra şefi ve müdürü olarak, 90. yılı kutlayacak olmaktan gurur duyduğunu belirten Tüzün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara Devlet Konservatuarlarının içlerinde hep şöyle bir duygusu vardır. Ne kadar zor olursa olsun ne kadar farklı kısıtları olursa olsun hepimiz bu okula hizmet etmek durumundayız ve herkes kalbinin bir köşesinde bu duyguyu taşır. Bizler Cebeci'de başlayıp parasız yatılı okuyan son nesiliz. Devletimizin cebimize harçlığını koyduğu, kıyafetimizi dikip verdiği, bizi doyurduğu son nesiliz. Bize sağlananların daha iyisini gelecek nesillere sağlamamız, onları ülkenin medeniyet seviyesinde ilerleyeceği yolda, atacakları adımlar konusunda çok bilinçli kılıp, bu amacın etrafında toplamamız gerekiyor. Anadolu toprakları çok zengin bir kültüre sahip ama bu kültürü nasıl bir ustalıkla ifade edeceğimiz konusunda hala eksikliklerimiz var. Pozitif taraflarımızı gördüğümüz kadar eksik taraflarımızı da görerek, daha iyi pozisyon almamız gerekiyor. İlk önce çocuklarımızı, gençlerimizi çok bilinçlendirerek, onlara nasıl bir geleneğin devamı olduklarını anlatmamız gerekiyor."

Bu yıl orkestranın korno sanatçısı Tayfun Avcıoğlu'nu beklenmedik bir şekilde kaybettiklerini de anımsatan Tüzün, "Bu acılar her zaman kalbimizin bir köşesinde tazeliğini koruyacak. Her kaybımızın ayrı bir hüznü oluyor. Bütün sanatçılarımızı, bütün kayıplarımızı anarak onları bir anlamda ölümsüzlükle buluşturmayı istiyoruz." dedi.

"Özgün repertuarlarla ileriki yıllarda daha fazla etkinliğe imza atmayı planlıyoruz"

Orkestranın periyodik konserlerinin de devam ettiğinin altını çizen Tüzün, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası olarak bir görevlerinin de sanatseverlerin diğer orkestralarda çok fazla dinleyemeyecekleri eserleri repertuarına almak olduğunu söyledi.

Prof. Tüzün, "Özgün repertuarlarla ileriki yıllarda daha fazla etkinliğe imza atmayı planlıyoruz. 90. yaşın kutlu olsun. Nice yıllara Ankara Devleti Konservatuvarı." dedi.

5 Mayıs'ta ilk konservatuvarda buluşma

Konservatuvarın kuruluş yılı kutlamaları kapsamında 5 Mayıs saat 13.00'te Cebeci Musiki Muallim Mektebi'nde mezunların da katılımıyla program düzenlenecek.

6 Mayıs'ta konservatuvarın yönetim kurulu, öğretim üyeleri, öğrencileri ve mezunları Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Aynı günün akşamı tiyatro sanatçısı Yücel Erten'in danışmanlığında hazırlanan konser programı sanatseverlerle buluşacak.