Samsun BİLSEM'den Vietnam'da Madalya Gururu

Samsun Canik Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Vietnam'da düzenlenen 14. Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda (AIMO) 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Canik BİLSEM'den yapılan açıklamaya göre, 1-5 Ağustos'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 26 ülkeden 2 bin 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen olimpiyatta Türkiye'yi temsil eden öğrenciler başarılı sonuçlar elde etti.

Olimpiyatta Kerem Tunçel gümüş madalya kazanırken, Ela Aynur Güngör, Çınar Ege Pınar ve Selman Şeker bronz madalyanın sahibi oldu.

Danışman öğretmen Fatma Ağaçdiken eşliğinde olimpiyata katılan öğrenciler, uluslararası organizasyonda Samsun'u ve Türkiye'yi temsil etti.

Açıklamada, madalya kazanan öğrenciler ile aileleri, danışman öğretmen Fatma Ağaçdiken ve eğitim sürecinde görev alan akademisyenler tebrik edildi.

Kaynak: AA