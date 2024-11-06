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Prefabrik ev kurmak için gitti; 12 gündür kayıp

Prefabrik ev kurmak için gitti; 12 gündür kayıp
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Samsun'dan prefabrik ev kurmak için geldiği Artvin'in Şavşat ilçesinde 26 Ekim'den beri kaybolan inşaat ustası Murat Gezer için 150 kişilik ekip arama çalışması sürdürüyor. Hava koşullarına rağmen yapılan çalışmalarda hâlâ bir sonuç elde edilemedi.

SAMSUN'dan Artvin'in Şavşat ilçesine prefabrik ev kurmaya giden inşaat ustası Murat Gezer'den (41), 12 gündür haber alınamıyor. Yaklaşık 150 kişilik ekip, Gezer'i arama çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun'dan prefabrik ev kurulumu için Artvin'in Şavşat ilçesi Karaağaç köyüne gelen inşaat ustası Murat Gezer, 26 Ekim'de kendisine ait cüzdan, kimlik ve telefon gibi kişisel eşyalarını konakladığı evde bırakarak dışarı çıktı. Eve geri dönmeyen Gezer'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer arama- kurtarma ekipleri Gezer için arama çalışması başlattı. Köylülerin de destek verdiği çalışmalardan bir sonuç alınamadı.

Yaklaşık 150 kişilik ekip, iz takip ve kadavra köpekleriyle, ilçede zorlu kış şartlarına rağmen bölgede boş ev, ahır ve samanlıklarda arama çalışmalarını sürdürdü. Kaybolan Murat Gezer'in fotoğrafını köyde bazı noktalara asan ekipler, bölgede farklı noktalardaki kameralardan alınan yaklaşık 5 bin saatlik güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

'ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR NETİCE ALINMADI'

Arama kurtarma çalışmalarına katılan köyün eski muhtarı Nurettin Gümüş, "Prefabrik ev kurulumu için 12 gün önce Samsun'dan köyümüze gelen inşaat işçisinin, köyümüzde prefabrik evin yapılacağı evin yanındaki bir evde konakladıktan sonra kaybolduğu söylendi. O günden sonra devletimizin bütün yetkilileri arama kurtarma çalışmaları yaparak yoğun bir çalışma başlattı. Şu ana kadar herhangi bir netice alınmadı. İnşallah sağ olarak bulunur. Bu hava koşullarında çalışmalarını sürdüren ekiplere de teşekkür ediyorum" dedi.

Köyde yaşayan Cemil Dursun da "Şahsın kaybolduğunu köyümüze Jandarma gelince duyduk. Söylentilere göre 'başım ağrıyor' demiş. Sonra da gitmiş. Bu soğukta asker uğraşıyor. Allah askerimize kolaylık versin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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