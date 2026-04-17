Samsun ve çevre illerde Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Samsun, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya'da, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde Site Camisi'nde cuma namazı sonrasında toplanan vatandaşlar, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

Atakum ve Canik ilçelerinde de bazı camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çankırı

Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından vatandaşlar, üzerinde Türk bayrağı serili musalla taşının arkasında saf tuttu.

İl Müftüsü Mehmet Şahin tarafından helallik alınmasının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Gıyabi cenaze namazına Vali Hüseyin Çakırtaş, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, Türk Eğitim-Sen Çankırı Şube Başkanı Yüksel Yandım, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kastamonu Tarihi Nasrullah Camisi ve Kuzeykent Ulu Cami'de cuma namazından çıkan vatandaşlar, musalla taşına karanfil ve çiçekler bıraktı.

Daha sonra hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çorum

Çorum'da, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Akşemseddin Camisi'nde Eğitim Bir-Sen Çorum Şubesince düzenlenen programda, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından saldırıda hayatını kaybedenler için dua edildi.

Ardından sendikalılar, basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.

Tokat

Tokat'ta Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tokat Karşıyaka Camisi'nde cuma namazından çıkan Tokat Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şubesi ve Türk-Eğitim-Sen üyeleri ile vatandaşlar, olayda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Amasya

Hz. Ömer Camisi'nde cuma namazı sonrası Eğitim-Bir-Sen tarafından gıyabi cenaze namazı programı düzenlendi.

Katılımcılar, birlikte saf tutarak saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmen için gıyabi cenaze namazı kıldı.