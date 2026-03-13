Terme'de iki mahalleyi bağlayacak köprü için çalışmalara başlandı

Samsun'un Terme ilçesinde Bahçelievler ve Çangallar mahallelerini birbirine bağlayacak köprü için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmaların sürdüğü alanda incelemede bulunan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kul, yaptığı açıklamada, ilçenin farklı noktalarında yatırımların sürdüğünü, köprü projesinin ulaşım açısından önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini söyledi.

Bahçelievler ile Çangallar mahallelerini birbirine bağlayacak köprünün 25 metre genişliğinde ve 95 metre uzunluğunda inşa edileceğini aktaran Kul, projede 48 betonarme kiriş kullanılacağını, köprünün fore kazık sistemiyle zemine sabitleneceğini kaydetti.

Projenin tamamlanmasıyla yeni güzergahların Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen bulvar yolu ile entegre olacağını anlatan Kul, "Bu köprü ve beraberinde açtığımız yeni güzergahlar sayesinde araçlar ana kara yoluna girmek zorunda kalmadan ring yaparak ilçe merkezini transit geçebilecek." dedi.

Kul, ilçede farklı alanlarda yatırımların sürdüğünü dile getirerek, "Çevreye verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı hemşehrilerimizden özür diliyoruz ancak Terme'nin geleceğini inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.