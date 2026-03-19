Haberler

Samsun, Tokat ve Kastamonu'da vatandaşlar bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun, Tokat ve Kastamonu'da Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

Samsun'da Kıranköy Mezarlığı'na gelenler, yakınlarının kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Bazı vatandaşlar, mezarlardaki çiçekleri suladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunarken, kabirlerin bakımı için de toprak verildi.

Tokat

Tokat Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları ve vatandaşlar, mezarları sulayarak dua etti.

Erenler Mezarlığında da vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Kastamonu

Kastamonu Şehitliği'ni ziyaret eden şehit aileleri ve vatandaşlar, şehitlerin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Kent merkezindeki diğer mezarlıklarda da yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar dua etti.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
