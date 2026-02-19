Haberler

Samsun merkezli sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden elektrikli araç satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yaklaşık 20 milyon liralık işlem hacmine sahip olan olayda, şüphelilere Mersin, Antalya ve Adana'da da erişildi.

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden sahte ilanla dolandırıcılık yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde sosyal medya üzerinden elektrikli araç satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirledikleri şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 20 milyon liralık işlem hacminin bulunduğunu tespit etti.

Samsun merkezli Mersin, Antalya ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, S.D. (27), S.S.T. (26) ve T.K'yi (37) gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. ile S.S.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
