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Samsun Ladik'te Gaziler Günü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

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Samsun Ladik'te Gaziler Günü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
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Samsun Ladik'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalarla tören sona erdi.

Samsun'un Ladik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından son buldu.

Törene Ladik Kaymakamı Serkan Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir ile gaziler katıldı.

Kaynak: AA
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