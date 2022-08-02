Samsun gündem: Samsun'dan kısa kısa

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kavak OSB'de inşaatı devam eden fabrikayı ziyaret etti.

Kaymakam Ömer Saygılı ile yapımında sona yaklaşılan UG Demir Fabrikası'nı gezerek incelemelerde bulunan Dağlı, firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Dağlı, Kavak'ta Samsun'da yapılacak ve istihdama katkı sağlayacak iş yeri, atölye ve fabrikaların destekçisi olduğunu söyledi.

Kavak OSB'nin yatırımcıyı kendisine çeken pek çok avantajının olduğuna işaret eden Dağlı, "Kavak ilçemizin sanayileşme yolunda emin adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Bu konuda elimizden gelen desteği veriyoruz. Fabrikalar kuruldukça gerek ilçe ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Havza Bafra kara yolunda inceleme

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisi Ceyhun Kır ve teknik ekip Havza Bafra kara yolunda incelemede bulundu.

Ekip, trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için keskin viraj ve yolun daraldığı alanlarda tespitler yaptı.

Kaymakam Nayman, daha sonra beraberindekilerle tarihi Kurt Köprü'yü ziyaret etti.

Belediye Başkanı Özdemir yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki tarihi Kurt Köprü yolunun yine Karayolları tarafından yaptırıldığını belirterek, "İnşallah bu yolumuz kısa sürede tamamlanacak. Tarihi köprünün bölge turizmine kazandırılması için önemli olan bu yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaymakamı Nayman, yapılacak çalışmalar ile yolların daha güvenli olacağına işaret ederek, "Halkımızın yoğun olarak kullandığı Havza Bafra il kara yolunda yapılacak kazalar ile olası kazaların önüne geçilecek ve daha güvenli hale gelecektir." diye konuştu.

Dört mahallenin içme suyu sorunu giderilecek

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Bazlamaç, Evci, Kocaman ve Sakarlı mahallelerinde yaşanan su sıkıntısının 30 kilometrelik isale hattı projesiyle giderileceğini bildirdi.

Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Terme Şube Müdürü Hasan Özden ile birlikte Akbucak Mahallesi'nde açılan sondaj kuyusu çalışmalarında incelemelerde bulundu.

İlçede yeterli içilebilir su kaynağı bulunmadığı için birçok mahallede içme suyunda yaşanan sorunlara SASKİ ile birlikte çözüm aradıklarını belirten Kılıç, "Bazlamaç, Evci, Kocaman ve Sakarlı mahallelerimizde her yağmur sonrası yaşanan bulanıklık sorununa çözüm üretmek amacıyla SASKİ tarafından 19 milyonluk yatırımla geçtiğimiz haziran ayında başlatılan yaklaşık 30 kilometrelik isale hattı projesinin 25 kilometrelik kısmı tamamlandı. Üç büyük mahallemizde artık bulanıklık nedeniyle su kesintisi sorunu yaşanmayacak. Sakarlı Mahallesi için çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak. Çalışmalarda gösterdikleri üstün gayretler için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mustafa Demir'e, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık'a, Terme Şube Müdürümüz Hasan Özden'e ve tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz." dedi.