Samsun'daki törenlere tekerlekli sandalyesiyle katılan 87 yaşındaki 'Kore Gazisi'ne vefa

SAMSUN'da ' 19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törene tekerlekli sandalyesiyle gelen Kore Gazisi Cemal Yayla'nın (87) yanına gelen protokol üyeleri, gazinin elini öperek vefa örneği gösterdi.

İlkadım ilçesinde, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM'nin 19 Eylül 1921 tarihli kanunuyla 'Mareşallik' rütbesi ve 'Gazilik' ünvanı verilmesinin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törende ilk olarak Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı' okunmasının ardından da Vali Tavlı, 'Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Tavlı, Garnizon Komutanı Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan ve Diril'in yanı sıra etkinliklere AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları da katıldı.

Atakum Huzurevi'nde kalan Kore Gazisi Cemal Yayla, huzurevi görevlileri tarafından Atatürk Anıtı'ndaki törene getirildi. Tekerlekli sandalyesiyle töreni izleyen Yayla'nın yanına gelen Vali Tavlı, Garnizon Komutanı Ala ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan gazinin elini öptü.

Vali Tavlı, programda yaptığı açıklamada, "Aziz milletimize Anadolu'nun kapılarını açan, üç kıta yedi iklimde hakimiyet kurduran, Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmasını sağlayan ruh, kadim 'gaza' anlayışımızdır. Şanlı zaferlerle tarihin akışını değiştirirken, 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' düsturuyla büyük mücadeleler veren kahraman ecdadımız, bizlere kahramanlıklarla dolu bir geçmiş emanet etmiştir. Cennet vatan toprakları üzerinde ay yıldızlı al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün 5 vakit semaya yükseliyorsa, kendi ülkemizde özgürce ve onurlu bir şekilde yaşayabiliyorsak bunun arkasında, canından aziz bildiği vatanını namahrem ellere teslim etmeyen aziz şehitlerimizin fedakarlığı ve kahraman gazilerimizin üstün cesareti vardır" dedi.

KARDEŞLİK YÜRÜYÜŞÜ

Vali Tavlı'nın konuşmasının ardından 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüş, Atatürk Anıtı önünden başlayıp, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'a kadar devam etti ve ardından da 'Gaziler Günü' etkinliği yapıldı. İlk olarak Gazi Emrullah Yanılmaz, günün anlam ve önemini ilişkin konuşma yaptı. Ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, "19 Eylül Gaziler Günü, Türk kahramanlığının muharip gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı gündür. 19 Eylül Gaziler Günü, Kurtuluş Savaşı'nda Kore'de Kıbrıs'ta savaşan muharip gazilerle Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine ve terör örgütlerine karşı mücadele eden asker, polis ve güvenlik koruyucularıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminde vücutlarını kahramanca siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür" diye konuştu.

'KALPTE TAŞINAN DERİN VATAN SEVGİSİ'

Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ise gaziliğin değerine vurgu yaparak, "Bugün vatanımızın bütünlüğü milletimizin huzur ve güvenliği için büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkla, 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' parolasıyla canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan, vatana adanmışlığın sembolü kahraman gazilerimizin şeref ve şan günüdür. Ben de gazi bir asker olarak bu şerefli yolda yürümekten onur duyuyorum" dedi.

Ala, ayrıca, "Bu vatan öyle bir vatandır ki, hem toprağında hem havasında hem de denizinde, gök vatanında dahi şehitlerimizin, gazilerimizin kanları, terleri ve emekleri vardır. Samsun'dan Milli Mücadele esnasında deniz yoluyla yapılan silah yardımlarından dolayı, yine Samsun'dan gönderilen uçaklarla bu vatan, vatan olarak kalabilmiştir. Nihayetinde Samsun'a bunun hediyesi olarak Kurtuluş Savaşı gazilerimize verilen İstiklal Madalyası verilmiştir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları karşısında bize düşen emanetlerine sahip çıkmaktır. Unutulmamalıdır ki, devletimizin sağladığı imkanlar sadece birer vefa göstergesidir. Yoksa bir lütuf değildir. Elbette gazilik bedende taşınan bir nişan değil, aynı zamanda kalpte taşınan derin bir vatan sevgisidir. Aslolan yüce Allah'ın katında ve milletimizin gönlünde sahip olan makamlardır. Onun için gazilerimiz hatırlandıkça var olurlar, ancak unutulduklarında ölürler" diye konuştu.

Ala, konuşmasının ardından Barış Pınarı harekatlarında görev alan ve gazi olan askerleri protokol üyeleriyle tanıştırdı. Etkinlik daha sonra şiir dinletileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği ses sanatçılarının 'Kahramanlık Türküleri' konseri, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı'nın tabip teğmenler ve gaziler tarafından oluşan 'Samsun Geçmişten Geleceğe Korosu'nun konseriyle son buldu.