Samsun'da Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeseliyle Uzaya Yolculuk Yaptı

Samsun'da öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından koordine edilen "Ufkun Ötesinde" belgeseli Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilerle buluşturuldu.

Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayınlanan ve ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu konu alan "Ufkun Ötesinde" belgeselini öğrenciler kendi sınıflarında yarıyıl tatili sonrası ilk ders gününde izledi.

Atatürk Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Nilüfer Özçevik, AA muhabirine belgeseli izleyen öğrencilerin hayallerinin ötesinde bir yolculuk yaşadığını dile getirdi. Öğretmen ve öğrenciler için "Ufkun Ötesinde" belgeselinin motive edici olduğunu söyleyen Özçevik, "Birçok uluslararası projede başarı elde etmiş öğrencilerim var bu sınıfta, dolayısıyla bu tarz bir hayalin gerçekleştiğini görmek onların gelecekleri açısından muhteşem bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hayal ettikleri zaman her şeyi başarabileceklerini göreceklerini düşünüyorum." dedi.

Altıncı sınıf öğrencisi Bulut Kadir Karakaya, belgeseli çok beğendiklerini söyledi. Astronomiye meraklı olduğunu dile getiren Karakaya, "Bence bu belgesel bizim ve diğer insanlar için ufkunun ötesinde bir davranış olmuş. Benim için çok iyi geldi. Astronomide uygun bir göreve gelmek istiyorum o yüzden bu belgesel beni çok motive etti." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Sunanaz Ok ise geleceğine yön verebilecek bir belgesel olduğunu, belgeseli izelerken kendini çok iyi hissettiğini vurgulayarak, "Ufkumu açacak bir belgesel, çok beğendim belgeseli açıkçası. Herkes için önemli bir belgesel bence çünkü Alper Gezeravcı'nın burada nasıl eğitim aldığını öğreniyoruz. Gayet ufkumuzu açacak bir belgesel." diye konuştu.

Mustafa Kerem Kılıç da pilot olmak istediğini ve Alper Gezeravcı'yı rol model aldığını aktararak, "Kendimi çok iyi hissettim bu belgeseli izlerken. Alper Gezeravcı, Türk gençlerine yön olmuş bir adam ve bu sayede biz de Alper Gezeravcı gibi inanarak her şeyi başarabileceğimize inanıyoruz." dedi.